中國被呼籲向好朋友俄羅斯施加壓力促停戰

烏克蘭/俄羅斯/普京/習近平

國際媒體透露，烏克蘭外長與中國外長通電話，烏克蘭要求中國向好友俄羅斯施加壓力停止在烏克蘭的侵略戰爭。澳大利亞國防部長達頓稱多次呼籲中國國家主席習近平，出面敦促俄羅斯總統普京停止戰事，並稱，現在世界上唯一能夠“拿起電話”制止普京，以“停止這場瘋狂行為”的人，就只有習近平。沒有消息報告烏克蘭總統澤連斯基是否打電話聯絡中國國家主席習近平。英國媒體稱，中國外長王毅是應邀接聽烏克蘭外長電話，烏克蘭外長請求中國向盟友俄羅斯施加壓力停戰。

廣告 繼續瀏覽後續

就烏克蘭遭入侵，據英國天空新聞說，中國可能是推動普京與烏克蘭和談的關鍵。

中國外交部長與烏克蘭外長德米特羅·庫萊巴（Dmytro Kuleba）此前進行了交談，中國方面將局勢描述為“衝突”。此前，中國將此次入侵描述為“局勢惡化”。迄今為止，這是中國就烏克蘭問題發表的最強烈的言論，但仍拒絕承認俄羅斯的行動是入侵。中國外交部長王毅與烏克蘭外長德米特羅·庫萊巴（Dmytro Kuleba）通話時表示，中國“擔心對平民造成的損害”。

中國仍呼籲俄烏雙方通過談判尋求解決方案，並重申支持俄羅斯的立場，稱“地區安全無法通過擴大軍事集團來實現”。

烏克蘭外長表示，他“期待中國為停火做出的斡旋努力”。

據路透社報道稱，中國國務委員兼外長王毅3月1日應約同烏克蘭外長庫列巴通電話表示，針對當前危機，中方呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力；針對戰事不斷擴大，當務之急是儘可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控。

中國官方的央視新聞周二晚援引王毅稱，中國始終主張尊重各國的主權和領土完整，始終認為一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現。希望烏克蘭採取一切必要措施確保在烏中國公民安全，並繼續為中國公民撤離提供保障和便利。

王毅還說，“烏克蘭局勢急劇變化，中方對烏俄爆發衝突感到痛惜，對平民受到傷害極為關注。”

俄烏局勢持續緊張。克里姆林宮周二表示，西方國家的制裁措施永遠不會使俄羅斯改變對烏克蘭的立場。

針對俄烏代表團在白俄羅斯邊境城市戈梅利舉行談判，中國外交部新聞發言人汪文斌周二表示，希望雙方繼續保持對話談判，尋求照顧雙方合理安全關切，實現歐洲共同安全，有利於歐洲長治久安的政治解決之道。

據中央社今天報道稱，隨着俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，澳大利亞國防部長達頓多次透過電視向中國國家主席習近平喊話。達頓指出，唯有習近平才能規勸俄羅斯總統普京停止戰事，習近平應“拿起電話”制止普京。

達頓（Peter Dutton）今天早上接受澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）及澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問。在這兩次受訪過程，他均呼籲習近平要“拿起電話”制止普京。

達頓向第九頻道新聞網解釋，中國和俄羅斯有着緊密的合作和友誼關係。他相信，現在世界上唯一能夠“拿起電話”制止普京，以“停止這場瘋狂行為”的人，就只有習近平。

達頓向澳洲天空新聞表示，面對烏克蘭戰事加劇，有需要務實地考慮到普京的思維；既然習近平是唯一能夠勸阻普京的人，因此習近平應該負起重擔，“拿起電話”打給普京。

據達頓強調，習近平不應該安慰普京，而是應該規勸普京儘快自烏克蘭撤軍。

達頓在2月25日接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時也提到，他認為習近平憑著其影響力及與普京的交情，應該要致電普京，要求普京撤回入侵烏克蘭的“可怕決定”。

據中央社說，澳洲最大反對黨工黨外交事務發言人、聯邦參議員黃英賢（Penny Wong）2月27日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時指出，中國擁有獨特地位，足以向俄羅斯施壓並制止其侵略烏克蘭的行為。

黃英賢提到，在俄羅斯出兵烏克蘭之前不久，中國和俄羅斯才發表聯合聲明，強調兩國擁有獨特的緊密合作關係，這就更加彰顯中國對俄羅斯問題負有義務。

中、俄兩國於2月4日發表“關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明”。中國外交部於2月5日發布新聞稿，提到中國外交部副部長樂玉成指“中俄關係上不封頂，不斷攀登新高”，而且“中俄關係這列快車永遠在路上，沒有終點站，只有加油站”。