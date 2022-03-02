中疾控專家曾光：中國式與病毒共存將臨

香港/防疫

曾參與制訂疫情初期防控策略的中國疾控中心前流行病學首席科學家曾光在微博發文，指中國為保持動態清零的投入大於收益，相信這政策不會永遠不變，預料「在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖」，探索靈活而可控式開放。有關帖文沒有像其同業張文宏半年前提出中國可實行與病毒共存時般受到網絡猛烈抨擊。

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中國國家衛健委高級別專家組成員曾光前(2月28日)天在微博發表題為《相同的科學共識，不同的應對策略——解析「與病毒共存」與「動態清零」兩種對策》時提到，傳播力增強的Omicron變種病毒株令中國疫情防控難度明顯加大，清零時間亦因此延長，防控成本明顯增加，但所得紅利仍然遠大於投入。他認為，「動態清零」是中國在特定時期內的防疫對策，不會永遠不變，「在對發病、死亡容易容忍的情況下與病毒共存，是人類的長遠目標」，然而，目前西方國家「迫不及待實施與病毒共存」，對中國形成巨大風險，不宜隨之起舞，但可借鑒西方國家的經驗和教訓。 曾光解釋，中國不像西方國家，長期防疫不利，但中國過往藉疫苗接種建立的免疫屏障，現在成了軟肋，包括長者接種疫苗比例不高。但中國完全無必要在全球疫情高峰期敞開國門，也不宜在冬末春初呼吸道傳染病傳播的季節，放寬防控措施。

他認為，在不久的將來，中國定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。他設想，發揚舉國體制防控優勢，習各家所長，探索靈活而可控式開放，將會是中國的共存特色。

曾光的帖文至今(2日)有四千多個轉發，近三千條評論，並有1.7萬個贊，討論不算熱烈。熱議的帖文可瞬間獲得過百萬轉發。

翻查數據，Delta變異病毒去年傳及中國多省時，中國傳染病專家張文宏於7月29日在微博發文評估疫情，並認為：「世界如何與病毒共存，各個國家都在作出自己的回答。中國曾經給出一張漂亮的答卷，南京疫情之後，我們一定會學習到更多。」有關言論被指是希望中國的防疫政策由「清零」改為「與病毒共存」，引起巨大爭議，有大半個月被網民猛烈評擊，須由中國的醫生、科普工作者和部分網友呼籲支持和保護張文宏，聲言須保護中國醫生的話語權，批評聲音才轉弱。