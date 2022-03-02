人權大律師被指涉違國安 左媒稱港警質疑拉攏外國律師為黎智英辯護屬勾結外國勢力

香港/政治

身兼前香港人權監察創會主席的香港大律師公會前主席夏博義（Paul Harris），昨早曾接受警隊國安處警誡會面，據多家傳媒報道，夏博義被指涉嫌違反《港區國安法》，並查問他與已解散的人權監察的關係。警方事後未有將他拘捕，而根據北京在港報章的報道，警方曾要求夏博義交代其所屬英國律師行率團為壹傳媒創辦人黎智英辯護有否「涉嫌勾結外國勢力」；該報又指，夏即晚已乘飛機離港，未知他離港與他沒有被捕是否有關連。

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香港實行普通法，不少律師和大律師接受普通法系國家教育後來港服務。香港法律未有限制被告和與訟人聘請英國等外國律師作辯護律師，港府亦有聘請英國資深法律代表其案件，但《文匯報》和《大公報》沒有解釋為何外籍律師代表被控涉嫌違反國安法的黎智英會涉嫌勾結外國勢力。而根據國際人權公約第十條和第二十六條，人人在法院前和面對法律時，一律平等，且應受法律平等保護，無所歧視。

夏博義昨(1日)早11時到警察總部的片段，最先見於由與中央政府聯絡辦公室關係密切的大公文彙網，片段中，夏在兩名男子陪同下進入警總，其中一人是大律師黃宇逸。夏博義逗留約兩個半小時後離開，沒有被捕，亦沒有回答記者提問。據媒體引述消息稱，夏在國安處警誡會面下，被要求交代涉嫌違反國家安全的行為等。大公文彙網今日凌晨再報道，指夏博義昨晚深夜乘飛機離港，該報記者曾追問夏為何離開，但夏沒有正面響應。

另據網媒「香港01」報道，案件與夏博義有份創立的民間團體「香港人權監察」有關。翻查公開資料，香港人權監察創立於1995年，夏博義由當年至2002年期間出任主席，而人權監察對2002年杪開始民意諮詢的《基本法》23條持反對立場，並參與其後的人間民權陣線。

左媒曾批夏博義

《文匯報》和《大公報》去年初報道，香港人權監察在創立的頭18年收取來自美國國家民主基金會（NED）的撥款，合共約1500萬港元，指組織涉嫌「勾結外力」。但報道中沒有查問人權監察9回應。而在今(2日)晨報道中，兩報指出，夏博義所屬的英國律師行Doughty Street Chambers將派出大律師加拉赫(Caoilfhionn Gallagher)率團來港為被控違反國安法的前《香港蘋果日報》創辦人黎智英辯護，文章在沒有提供證明的情況下，指「不排除夏博義為英國律師行的外國代理人暗中插手促成該案的代理權」；至於該律師行「派出大律師為黎智英辯護，當中是否涉嫌勾結外國勢力，國安處同樣要求夏博義交代。」文章同樣沒有給予被指控的律師行行使回應權利。

至於香港人權監察，據了解，夏博義已多年沒有參與人權監察的事務，而人權監察在停止觀察2019年的示威活動後，已在無人出任執委會成員後，於去年去信警方的社團事務處，通知該組織已經解散。

國安法於2020年6月底生效，但警方一直沒有排除可把法例生效前的事宜與法例生效後的事連結一起考慮。夏博義近年回港，並於去年1月當選大律師公會主席，任內曾批評國安法不符法治精神，期望與港府探討修改部分條文，國務院港澳辦和中聯辦為此發表聲明，指相關言論挑戰「一國兩制」底線。另外，他亦曾批評法庭把和平集會人士判囚，並憂慮這會令和平表達者轉向具破壞力的途徑，包括暴力。中聯辦為此批評他「散布歪曲言論，公然為違法者張目，……對司法者施壓」，並指若大律師公會繼續被夏博義「這種喪失職業操守的外國政客把持」，只會作繭自縛，走上不歸路。港府其後亦有就公會的角色發表聲明，夏博義最終放棄爭取連任公會主席。