撤僑進展艱難 一中國公民在烏克蘭遇槍擊受傷

撤僑困難

3月2日，中國外交部證實，一名中國公民在烏克蘭遭遇槍擊受傷，大使館已第一時間聯繫當事人提供積極協助，並稱傷者暫已脫離生命危險。據央視新聞報道，這名中國人是在試圖自行撤離烏克蘭東部、趕往利沃夫的路上中彈受傷。

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鑒於迄今為止官方撤僑的途徑有限，不少當地華人按照中國駐烏大使館建議，由陸路自行向鄰國撤離。據路透社報道，中國外交部新聞發言人汪文斌周三表示，截至2日中午，已有超過2500名在烏克蘭中國公民安全撤離。

3月1日中國使館通知當地華人，可在基輔火車站搭乘“西撤客運專列”，前往華沙。另一則通知稱，基輔及周邊自願撤離的華僑和臨時來烏人員2日中午可在基輔市一地鐵站集合，統一乘坐大巴前往鄰國摩爾多瓦。

據中國媒體報道，首批600多名中國留學生2月28日開始撤離烏克蘭，他們分別來自敖德薩和基輔。報道稱，敖德薩的400多名中國人由大使館派員陪送至歐洲鄰國摩爾多瓦。此外，3月1日還將有近千名中國公民經陸路撤離烏克蘭，包括留學生以及自主撤離的華僑，目的地是波蘭、斯洛伐克、匈牙利等國。

對於撤離人員抵達第三國之後，是否有包機回國的安排，現目前還"沒有具體通知"。據大使館之前的統計，至少有6000多名在烏克蘭的中國人登記表示希望撤離。

周日，《環球時報》曾援引駐烏使館官員稱，現階段包機撤僑的方案很難執行，原因是"由於當地實施嚴格的空中管制措施，空中時常遭遇炮擊和導彈，如果在包機撤離過程中遇到危險，後果將不堪設想。"

據中國駐烏克蘭大使館消息，3月2日中午12:00，請所有在基輔及周邊自願撤離的華僑和臨時來烏人員在基輔市地鐵藍線終點站Teremky集合，然後統一乘坐大巴前往摩爾多瓦。自駕人員可隨車隊前行。請大家務必準時抵達集合點，乘坐大巴時照顧老人、婦女、兒童。中國公民的外籍配偶、父母或子女可一同乘車，請攜帶好本國護照。

另，領僑處周三早上9:00起將發放此前申請人申辦的旅行證（已持有效出國證件人員不予受理）。現已在摩爾多瓦的申請人可自行委託擬乘坐此次大巴人員代領和轉交，領取時出示表達委託意願的短信或微信。