美官員：中方要求俄國將烏克蘭戰爭推遲到冬奧之後

中方預先是否知情？

《紐約時報》轉引一份西方情報報道，中國官員對普京發動戰爭計畫或意圖有一定程度的了解。據拜登政府高級官員和一名歐洲官員稱，西方情報報告稱，中國高級官員在 2 月初告訴俄羅斯高級官員，不要在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭。

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冬奧開幕之前，普京在北京會見了中國國家主席習近平。莫斯科和北京當時發表了一份 5000 字的聲明，宣布他們的夥伴關係“不封頂”，譴責北約擴大，並聲稱他們將建立一個真正“民主”全球新秩序。

中俄官員往來的情報是機密的。它由西方情報機構收集，並被審查它的官員認為是可信的。美國和盟國政府的高級官員在討論普京何時可能攻擊烏克蘭時將其傳遞出去。

一位熟悉情報的官員表示，這些材料並不一定表明有關入侵的對話發生在習近平和普京會晤的層面。其他了解情報的官員拒絕提供更多細節。由於情報的敏感性，官員們在不願透露姓名的情況下談到了這份報告。

周三，當被問及中國官員是否曾敦促俄羅斯官員將入侵烏克蘭的行動推遲到奧運會之後，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，“這些說法是毫無根據的猜測，旨在譴責和抹黑中國。”

冬奧會剛閉幕，俄羅斯軍隊開始全面入侵烏克蘭，包括用彈道導彈、炮彈和坦克部隊對烏克蘭城市進行攻擊。

美國和歐洲官員表示，他們很難相信僅是巧合。普京的入侵是在奧運會剛剛結束後才開始的。

整個冬天，俄羅斯將軍事部隊從與中國的邊界和東部的其他地區轉移到與烏克蘭的邊界和白俄羅斯，為入侵做準備。這些舉動表明俄羅斯和中國官員之間的高度信任。

多年來，中國和俄羅斯一直在加強經濟、外交和軍事關係。兩國領導人在會晤之後發表的雄心勃勃的聯合聲明令美國和歐洲官員感到震驚，尤其是因為這是中國第一次在北約和歐洲安全問題上明確站在俄羅斯一邊。

同一消息還報道說，在拜登總統在 11 月 15 日的視頻峰會上與習近平交談幾天後，美國高級官員決定向中國高級官員提供有關俄羅斯在烏克蘭周邊增兵的情報。