蔡英文強調與烏克蘭站在一起穆倫重申反對片面改變台海現狀

台灣/政治

台灣總統蔡英文今天接見美國總統拜登指派的跨黨派代表團時表示，歷史經驗顯示，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅，這是全球民主國家團結時刻，台灣也不能缺席；美國代表團則再次保證美國堅定維持承諾。

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拜登所指派的這個訪台資深代表團都是美國卸任的國安高官，由美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領，昨天抵達台灣，今早前往總統府會見了蔡英文。

蔡英文指出，在全球密切關注烏克蘭情勢的此刻，拜登總統指派代表團來台，不僅是對台美夥伴關係的重視，更展現台美關係堅若盤石，凸顯台灣在國際區域安全上的角色，國際民主社群必須更加緊密團結。

她說，上周俄羅斯入侵烏克蘭，造成許多平民無辜傷亡，嚴重危害世界和平秩序；台灣做為國際社會一員，除了表達嚴厲譴責，也參與對俄羅斯實施經濟制裁，對於烏克蘭的人道救援也在前天正式啟動。

蔡英文表示，台灣所做的一切，就是要堅定表達，台灣與烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起，只要有助於國際社會的和平安全，有助於區域穩定繁榮，台灣都會善盡國際責任，願意與所有國家一起努力。

她說，歷史經驗告訴我們，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅，這是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能缺席。

穆倫致詞時表示，代表團此行對「美台重要夥伴關係」表達支持，在美國，這股支持力量不斷延續增長。這次訪台的時機點，正是世界歷史上困難和關鍵時刻，正如美國總統拜登所說，「民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰」，現今烏克蘭情勢就是例子，現在比以往任何時刻更需要捍衛民主。

他說，訪問團反映了美國對台灣「強健夥伴關係」的跨黨派支持。維護台海和平與穩定不僅符合美國利益，也符合全球利益。這也是為什麼美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持，以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題。

穆倫強調，希望能透過訪團的拜會，向蔡總統和台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達，美國堅定維持承諾。

另外，蔡英文今天在民進黨中執會前發表談話說，台灣外交部會公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立後，她和副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也將會分別捐出一個月所得，希望民眾以及全體黨公職人員全力響應捐款行動。

國民黨主席朱立倫也表示，國民黨一級黨務主管也將捐出一個月所得，透過國際紅十字會，支持烏克蘭的醫療所需。