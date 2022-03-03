中國兩會明天拉開帷幕 烏克蘭戰爭有無影響引關注

中國/兩會

一年一度的中國人大政協會議4日起相繼拉開帷幕。今年恰逢俄羅斯侵略烏克蘭戰爭正酣。烏克蘭戰爭映照台灣前途，中國兩會是否對烏克蘭戰爭以及兩岸表述有反應動作引發關注。烏克蘭戰爭引發國際經濟金融動蕩，中國人民幣捲入其中，雖然中國人民幣成為短期避險選擇，但貨幣升價對中國經濟有衝擊。

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據路透社今天報道說，中國全國政協十三屆五次會議定於北京時間3月4日下午15時開幕，3月10日上午閉幕，會期六天。

去年全國政協十三屆四次會議3月4日下午開幕、10日下午閉幕。也即是說和去年相比，政協會議壓減了半天。受新冠肺炎疫情影響，2020年中國兩會從慣常的3月初延遲到5月中，同時人大會議時間縮短至七天，政協會議時長縮短到六天半，較原計畫縮減了四天半。

中國人大會議召開在即，當局力壓強勢人民幣。人民幣走強恰逢中國全國人民代表大會年度會議將於3月5日召開，會議期間政府將公布今年的經濟目標以及可能實施的進一步刺激措施。今年秋季即將召開中共二十大，預計決策者將把維穩放在首位。路透社今天報道稱，隨着俄烏危機惡化推動更多外國資金流入中國市場，中國央行對人民幣升至多年高位的表現已經顯露出坐立不安跡象。

本周人民幣升值至2018年4月以來的最強水平，中國央行持續將人民幣中間價設定在弱於市場預測水位。人民幣中間價走弱的同時，CFETS人民幣指數本周創下2015年8月以來的最高水平。

現彙市場也見到國有大行買進美元，捍衛美元/人民幣6.31重要心理關卡，為中國央行助一臂之力。