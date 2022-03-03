俄羅斯企業因制裁而急開中國銀行賬戶

中國/俄羅斯

據路透社今天稱獨家報道，俄羅斯企業急於開設中國銀行賬戶。路透社引述一位熟悉此事的人士說，中國一家國有銀行的莫斯科分行出現了來自俄羅斯企業希望開立新賬戶的查詢，因為俄羅斯的企業在俄羅斯入侵烏克蘭後正在與國際制裁作鬥爭。

廣告 繼續瀏覽後續

據這位在一家中國國有銀行莫斯科分行工作並直接了解其業務的人士告訴路透社說，"在過去的幾天里，有200-300家公司找到我們，希望開立新的賬戶，"這位在一家中國國有銀行莫斯科分行工作並直接了解其業務的人士拒絕透露姓名，也不願意透露他所在的銀行，因為他沒有得到授權與媒體交談。

目前還不清楚俄羅斯對中國銀行新賬戶的需求有多普遍，但這位銀行家告訴路透社，許多尋求新賬戶的公司都與中國有業務往來，他預計這些公司的人民幣交易會增加。

西方政府正在將俄羅斯的經濟從全球金融體系中關閉，促使國際公司停止銷售，切斷聯繫，並拋出價值數百億美元的投資。

中國多次表示反對制裁，稱制裁無效，並堅持稱中國將與俄羅斯保持正常的經濟和貿易往來。

少數中國國有銀行在莫斯科運營，包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行和中國建設銀行。

路透社說，中國建設銀行拒絕發表評論。其他三家中國國有銀行沒有回應路透社的評論請求。

該報道稱，一位與俄羅斯有長期聯繫的中國商人也不願意透露身份，他說與他合作的幾家俄羅斯公司現在正計畫開設人民幣賬戶。該消息人士告訴路透社，"這是很簡單的邏輯。如果你不能使用美元，或歐元，美國和歐洲停止向你出售許多產品，你沒有其他選擇，只能轉向中國。這個趨勢是不可避免的。"

隨着越來越多的西方公司放棄俄羅斯，中國等新興市場巨頭願意維持與莫斯科的商業關係，這凸顯了歐洲自二戰以來最大危機的深刻裂痕。這一趨勢可能會威脅到美元在全球貿易中的主導地位。

俄羅斯大型運輸和物流公司FESCO運輸集團本周表示，在一些俄羅斯銀行被踢出全球金融訊息系統SWIFT之後，它將接受客戶提供的人民幣。

據一個促進俄羅斯和中國之間聯繫的貿易機構負責人沈木輝說，"俄羅斯公司願意接受人民幣是很自然的，" 但他也說，但是中國的小型出口商正在遭受盧布暴跌的影響，許多人正在暫停交貨以避免潛在的損失。

周三，俄羅斯貨幣對人民幣的彙率跳水至17盧布以上的歷史最低點，在過去一周里，俄羅斯貨幣對中國貨幣的價值損失了近40%。

據在上海的俄羅斯企業家Konstantin Popov說：“公司將轉向人民幣-盧布業務，但無論如何，對俄羅斯人來說，東西會變得貴兩、三或四倍，因為人民幣和盧布的彙率也在變化。”

據沈木輝說，儘管如此，俄羅斯對中國商品的需求在長期內仍將增長。他也說，“面對制裁，關鍵是要解決貿易結算問題。”