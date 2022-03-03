俄羅斯央行和主權基金或持1,400億美元中國債券

中國/俄羅斯/人民幣

俄羅斯金融市場因制裁而陷入動蕩。面對這些制裁，俄羅斯企業一直在尋求與新興市場盟友(尤其是中國)的變通辦法，增加以人民幣結算的交易，減少以美元結算的交易。據澳新銀行的分析師計算得出，外資持有的中國債券中有近四分之一由俄羅斯的央行和主權財富基金持有，可能為俄羅斯因入侵烏克蘭而受到西方制裁提供庇護。

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據路透社今天引述澳新銀行經濟學家和策略師在本周的一份報告中表示，他們估計俄羅斯央行和俄羅斯國家財富基金的人民幣債券持有量分別為800億美元和600億美元。據澳新銀行說，“我們正在觀察，如果需要(人民幣)現金來履行其他支付義務，俄羅斯是否會清算這些資產，”

2021年6月，人民幣佔俄羅斯央行外彙儲備的13.1%，而2017年6月只有0.1%。美元持有量從46.3%降至16.4%。

澳新銀行表示，雖然俄羅斯有可能利用人民幣資產和中國的跨境銀行支付系統(CIPS)來應對西方制裁的影響，包括禁止一些俄羅斯銀行進入環球銀行金融電信協會(SWIFT)全球金融訊息系統，但這場危機不太可能明顯促進人民幣的使用。“CIPS是一個以人民幣結算為主的系統，CIPS上超過80%的交易依靠SWIFT電報進行。它不會立即取代SWIFT。”

路透社說，截至1月底，中國銀行間債券市場上外資持有的債券總額為4.07萬億元人民幣(6,441.3億美元)。