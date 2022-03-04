不怕中國網民出征 多國駐北京使館紛掛烏克蘭國旗相挺

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無懼中國網民出征，不只加拿大，多國駐北京大使館紛紛懸掛黃藍色搭配的烏克蘭國旗表態相挺，歐盟駐北京使館還以黃藍相間燈光，在夜間照亮使館的建築。

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據中央社今天報道稱，無懼中國網民出征，多國駐北京大使館紛紛懸掛黃藍色搭配的烏克蘭國旗表態相挺。加拿大駐北京使館是在3月1日懸掛烏克蘭國旗，不過2月25日也就是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布入侵烏克蘭隔天，英國駐北京使館即於推特發布，烏克蘭與英國國旗並立高懸使館建築外的圖文。英國使館的發文指出：“在北京，我們懸掛烏克蘭國旗，與我們的烏克蘭朋友們團結在一起，英國與烏克蘭人民共同面對，俄羅斯蓄意對自由與民主的攻擊。”並附上We#StandwithUkraine的主題標籤。

歐盟駐北京使館也同樣在2月25日於微博發圖文聲援烏克蘭，歐盟各國駐北京使節在使館外共同手持象徵歐盟的12星旗及烏克蘭國旗留影，晚間以黃藍色相間燈光，照亮使館建築。同時歐盟駐北京使館的推特首頁圖像，也改貼烏克蘭國旗及歐盟12星旗並列的圖像。

澳大利亞駐北京使館則是在微博發圖文相挺烏克蘭，並且附上使館大門的門柱變身黃藍相間發光體燈柱的圖片，在夜間顯得格外醒目，另搭配“澳大利亞堅定支持烏克蘭及其人民”的圖說。

其他像是冰島、意大利、德國的駐北京使館也紛紛在使館外懸掛烏克蘭國旗，並且分別於推特或微博發圖文，表達力挺烏克蘭及自由民主；波蘭則是在使館大門外，高懸兩國國旗並列的布條。

意大利駐北京大使方瀾意（Luca Ferrari）在官方微博貼文說：“這是聲援烏克蘭及烏克蘭人民的一個雖微小卻重要的舉動，正如意大利最高領導人指出的，烏克蘭是俄羅斯聯邦野蠻和無端侵略的受害者。”

冰島駐北京使館另於官方微博發文說，俄羅斯對烏克蘭野蠻戰爭公然違反“聯合國憲章”。

美國則是相繼把官方微博及推特的首頁圖像改為烏克蘭國旗，並搭配#UnitedwithUkraine、#與烏克蘭團結在一起的主題標籤，同時轉載各國發起聲援烏克蘭的影像紀實。

據中央社稍早報道稱，加拿大駐中國大使館在外圍牆面上的燈箱呈現“我們支持烏克蘭”、“我們和烏克蘭在一起”等文字後，2日被發現其中一面燈箱看板遭噴漆不雅文字；被噴漆部分後來被遮起，並未撤除。

俄烏戰爭發生以來，中國主流論調多為挺俄貶烏；另也有部分人表達支持烏克蘭、反俄羅斯侵略的立場。微信公眾號“江門直言”2月26日刊載“俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度”一文，由5名中國史學教授連署，表達“強烈反對俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動，強烈呼籲俄羅斯政府和蒲亭總統停止戰爭，用談判解決糾紛。”然而這篇倡議文旋遭刪除。

中央社還報道，俄羅斯入侵烏克蘭的行動持續，世界各國對烏克蘭的聲援未歇。加拿大駐中國大使館1日升起烏克蘭國旗，貼出“我們支持烏克蘭”標語。此舉在推特上獲得讚賞，微博則出現大量謾罵言論。

然而，相同的內容在微博上卻呈現完全不同的評論。截至目前，發在微博的貼文已超過千條評論，大多都是批評加拿大駐中國大使館的行為，也不乏將戰爭責任歸咎於烏克蘭、鼓吹戰爭與仇恨的言論。

除了到加拿大駐中國大使館微博貼文“出征”外，也有中國網友表示已向微博官方檢舉。此外，也有人以日前發生的“加拿大卡車司機抗議事件”，要“加拿大政府和自己的人民站在一起”。