中國人大明開幕 發言人批美國把中國當作戰略競爭對手的做法

中國/兩會

中國人大發言人今天在北京報告會議議程稱，中國十三屆全國人大五次會議3月5日開幕 3月11日上午閉幕。中國人大今年會議日程共有10項，包括審查政府工作報告等，大會將以網絡視頻方式組織新聞發布會、部長通道採訪等活動。人大新聞發言人張業遂周五表示，美國如何提升自身的競爭能力包括芯片研發和製造等，是美國自己的事情；但以中國的發展為借口，把中國當作戰略競爭對手的做法只會破壞中美互信與合作。

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據路透社今天報道稱，中國全國人大會議新聞發言人張業遂周五介紹，十三屆全國人大五次會議3月5日開幕，3月11日上午閉幕，會期六天半。

稍早，中國政協會議發言人郭衛民周四下午表示，政協十三屆四次會議將於3月4日下午開幕，3月10日下午閉幕。

去年政協十三屆四次會議於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日下午閉幕；人大會議於3月5日召開，3月11日下午閉幕。

該報道稱，中國全國人大會議新聞發言人張業遂周五表示，美國如何提升自身的競爭能力包括芯片研發和製造等，是美國自己的事情；但以中國的發展為借口，把中國當作戰略競爭對手的做法只會破壞中美互信與合作。

該發言人稱，“以意識形態畫線、拉小圈子、搞集團對抗都有悖於時代發展潮流，根本行不通。”

路透社說，美國參議院去年通過了美國創新與競爭法案，其中包括520億美元用於提高美國的半導體生產，並授權1,900億美元用於加強美國的科技和研發以與中國競爭。據分析師說，西方對俄羅斯實施全面限制，阻止其進口從芯片到計算機和電子產品等一系列商品，可能會加快中國自己在半導體行業自力更生的步伐。