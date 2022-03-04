中國政協汪洋報告 罕見展望未提台灣

中國/兩會/台灣

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第5次會議下午開幕，汪洋代表政協第5屆全國委員會常務委員會作工作報告。中央社報道稱，全國政協主席汪洋今天在工作報告中強調要為加強中華兒女大團結努力奮鬥，並未針對2022年兩岸關係或交流活動作表述。

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據中央社今天報道稱，中國“兩會”（全國人大、全國政協）登場。全國政協主席汪洋今天在工作報告中強調要為加強中華兒女大團結努力奮鬥，並未針對2022年兩岸關係或交流活動作表述。

該報告首先在回顧2021年工作部分，報告談及與兩岸關係相關的是：成功舉辦辛亥革命110周年紀念大會，深入學習中共總書記習近平在大會上發表的重要講話，“進一步增強推進祖國完全統一、實現民族復興偉業的堅定決心”。此外，2021年政協的涉台活動還有：參與舉辦第13屆海峽論壇．第4屆兩岸基層治理論壇，加強和“港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞”團結聯誼。

這份工作報告中，2022年的主題則是“圍繞中國共產黨20大勝利召開凝心聚力”。

報告的第3個部分是“強化使命擔當：為加強中華兒女大團結努力奮鬥”。

中央社說，中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第5次會議下午開幕，汪洋代表政協第5屆全國委員會常務委員會作工作報告。報告內容分成3大部分，除了2021年的工作回顧提到舉辦的涉台活動外，2022年的工作聚焦“圍繞中國共產黨20大勝利召開凝心聚力”，並未提及兩岸和台灣。

今年中國政協的工作報告展望未提及台灣，大陸學者包承柯認為，對台工作會議才召開，下半年又有中共20大會做出相關布局，政協將報告重點放在大陸內部社會，“可以理解”。

上海東亞研究所助理所長包承柯今天告訴中央社記者，這並非代表台灣議題對中國大陸來說不重要。

他說，今天的政協工作報告中，第3部分是“強化使命擔當：為加強中華兒女大團結努力奮鬥”。包承柯認為，“中華兒女”是一種含蓄的表達，也包括了僑胞、台灣人。政協工作報告的展望部分沒有點名台灣，不等於政府工作報告也不會提台灣。“兩會”中的全國人大會議明天開幕，中國國務院總理李克強將作政府工作報告。

據包承柯說，台灣議題很重要，他相信政府工作報告仍會在涉台部分上做出原則性的政策方針表述。