亞投行決定暫停與俄、白俄有關活動

亞投行/俄羅斯/烏克蘭/中國

由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）3月3日晚針對俄羅斯進攻烏克蘭以及給予配合的白俄羅發表聲明，稱已暫停所有相關活動，並進行審查。理由是維護該行的財務健全性。

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亞投行決定暫停與俄、白俄有關活動引發關注。據日本經濟新聞今天報道稱，由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）3月3日晚針對俄羅斯進攻烏克蘭以及給予配合的白俄羅發表聲明，稱已暫停所有相關活動，並進行審查。亞投行於2016年1月正式。中國出資最多，佔到3成，在增資等重要項目上擁有否決權。在目前的105個成員國家和地區中，俄羅斯於開業前的2015年12月加入，白俄羅斯則於2019年1月加入。

中國政府的立場是明確反對歐美等對俄實施金融制裁。對此，亞投行表示，在經濟和金融形勢不斷演變的背景下，其管理層將盡最大努力維護該行的財務健全性。

據亞投行的數據，已批準的對俄羅斯貸款有8億美元，未批準的貸款申請3億美元。面向白俄羅斯的項目有2億歐元的貸款申請。

據該報道稱，亞投行3月3日的聲明還強調，將靈活而迅速地擴大資金供應，已準備好對受到戰爭直接或間接影響的成員提供支援。