國際原子能署譴責俄羅斯侵略烏克蘭 俄羅斯與中國投下反對票

國際原子能署/烏克蘭/俄羅斯/中國

聯合國核監督機構--國際原子能機構(IAEA)的理事會周四通過了一項決議，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並呼籲俄羅斯讓烏克蘭控制其所有核設施，只有兩票反對：俄羅斯與中國投下反對票。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社引述外交消息報道稱，IAEA理事會對俄羅斯入侵烏克蘭予以“譴責”，表決只有兩票反對。

聯合國屬下的國際原子能署IAEA理事會在其決議中說，“對俄羅斯聯邦在烏克蘭的行動予以譴責”。

路透社引述兩名外交官說，有26個國家投了贊成票，兩個國家投了反對票，五個國家棄權。一位外交官說，俄羅斯和中國投下反對票，巴基斯坦、印度、南非、塞內加爾和越南棄權。他們補充說，墨西哥和布隆迪(蒲隆地)缺席。