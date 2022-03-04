烏克蘭戰爭風暴下 北京冬殘奧會氛圍不再

北京冬季殘奧會

北京冬殘奧會4日晚上開幕，開幕式上主席台少了一人，即俄羅斯總統普京。國際殘奧委會曾觸犯眾怒，允許俄羅斯與白俄羅斯參加運動會。國際殘奧委會，與真正的憤怒和抵制擦肩而過，避免了嚴重的危機，但是，表面上的歡快氛圍不再，烏克蘭戰爭的陰影籠罩奧運會。

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根據中國官方的宣布，中國國家主席習近平出席開幕式，宣布奧運會開幕。按照日程，周五晚上8點（格林尼治標準時間12點）在中國國家主席習近平出席下舉行的開幕式將在沒有任何俄羅斯與白俄羅斯人員的情況下進行。

法新社說，這與一個月前的北京冬奧會開幕式形成鮮明對比，當時俄羅斯人眾多，掌聲不斷，他們在作為嘉賓的總統普京面前遊行。

其實，由於制度化的興奮劑問題，俄羅斯被制裁了好幾年，不能派運動員打着俄羅斯的旗號參加大型國際比賽。理論上，俄羅斯領導人不能參加這些活動，除非受到東道國國家元首的邀請......習近平為普京發出特別邀請。

中俄兩國藉此機會發表了一份聯合公報，締結前所未有不再封頂的友誼，並表達了反對北約和美國在亞太地區影響的共同立場。但根據紐約時報稱，中國已要求俄羅斯將其入侵行動推遲到2月20日奧運會之後。這些指控被北京方面強烈否認。

在白俄羅斯的配合下，俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵已經導致俄羅斯被排除在許多體育比賽之外，包括2022年世界盃，國際奧林匹克委員會（IOC）呼籲屬下所有單項體育聯合會驅逐俄羅斯。

不過，看上去國際殘奧委員會（IPC）對此非常失望，該委員會在周三出人意料允許俄羅斯和白俄羅斯運動員參賽。但在第二天被迫改變了主意。國際殘奧會最初在周三宣布，俄羅斯和白俄羅斯的運動員可以參加奧運會，但要以 "中立 "的立場與身份。

但在許多國家的壓力下，國際殘奧委員會在不到24小時後終於改變了立場，宣布將莫斯科和明斯克的代表排除在外。該組織解釋原因承認，"許多國家代表團和運動員威脅抵制"。

而且國際殘疾人聯盟主席安德魯-帕森斯還解釋說：運動員村的情況正在惡化，要保證俄羅斯人與白俄羅斯人的安全已經變得不可能。

雖然許多國家的殘奧會委員會都贊同這一新立場，但莫斯科卻譴責這種 "畸形情況 "和 "恥辱"，並承諾將此事上告到體育法庭。

法新社說，在奧運會的主辦國中國，網民的意見不一。允許上網的批評說，"美國入侵伊拉克和阿富汗時，他們為什麼不把美國運動員排除在外？"但另一方面，也有人說，"那些在奧運休戰期間發動戰爭的人應該受到嚴厲的懲罰。"

烏克蘭代表團在經歷了橫跨歐洲的艱難巴士旅程後，於周三抵達北京，在那裡他們收到了無數的聲援支持。烏克蘭國家殘奧委員會主席瓦列里-蘇什克維奇說：“我們成功了，這是一個奇蹟。”他說， 我們在殘奧會上的存在並非微不足道。他說：“這是一個象徵，表明烏克蘭過去、現在和將來都是一個國家。”

法新社說，被驅逐在外的俄羅斯與白俄羅斯運動員的離開應該是殘奧會更平靜氣氛的代名詞，北京殘奧會曾一度受到反對俄羅斯參加的各國代表團的抵制威脅。

本屆賽事將彙集來自約40個國家的564名運動員，他們將從周六開始參加六個項目的比賽（冬季兩項、輪椅冰壺、雪橇曲棍球、高山滑雪、越野滑雪和滑雪板）。

法新社說，與稍早結束的北京冬季奧運會一樣，這次賽事也是在一個防疫的全封閉中舉行。