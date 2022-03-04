烏克蘭戰爭：中國是俄羅斯的救急氧氣袋？專家稱有限

中國/俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯侵略烏克蘭，儘管中國與俄羅斯關係密切，但是中國不無害怕受到西方世界制裁，在既不要得罪俄羅斯，但也不要引發西方劍指，中國陷入夾縫有為難。分析人士警告說，俄羅斯指望中國能減輕它因入侵烏克蘭而有的制裁的影響，但北京不準備以友誼的名義做出任何犧牲。

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據法新社今天報道說，西方國家在上周俄羅斯入侵烏克蘭後出台了一攬子制裁俄羅斯的措施，旨在使俄羅斯的銀行業和貨幣陷入癱瘓。俄羅斯一些銀行被禁止進入Swift銀行間平台，這是全球金融轉賬系統的一個關鍵機制。

中國不譴責俄羅斯的干預，並駁斥使用"入侵 "一詞，也反對對莫斯科進行任何制裁。自2014年俄羅斯入侵克里米亞以及之前就有的對普京政權的制裁以來，莫斯科和北京之間的經濟和政治關係已經大大加強。

中國憑藉在全球貿易中的影響作用，中國擁有迄今為止最大的歐元和美元外彙儲備。

據倫敦大學的經濟學家蘇巴奇Paola Subacchi說，中國有 "幫助俄羅斯的財政手段"，並且是唯一能夠這樣做的國家。

俄羅斯指望中國幫助。普京不久前曾說，中俄友誼是 "有尊嚴的關係的典範，彼此幫助和支持對方的發展"，普京上個月在北京奧運會受到了隆重的接待。

但中俄這兩個巨頭與華盛頓的關係很微妙，由於擔心美元的治外法權所提供的制裁，中俄都傾向於減少以美元進行的貿易。據蘇巴奇說，"當盧布因俄羅斯吞併克里米亞受制裁而下跌時"，中國同意以人民幣支付，以彌補俄羅斯美元進口的增加。

但北京不準備不惜一切代價幫助莫斯科規避制裁，也想保護中國經濟利益和避免西方國家的憤怒。

中國擁有自己的跨境銀行間支付系統（CIPS），完全以人民幣運作。據芬蘭銀行的中國-俄羅斯貿易專家Juuso Kaaresvirta說，"CIPS在理論上可以部分取代Swift，" Juuso Kaaresvirta說，但中國的銀行不會 "冒險"，因為它們擔心自己會受到美國的制裁，從而被剝奪使用美元的機會。

據彭博社報道，幾家中國國有銀行不願意為在俄羅斯購買商品提供資金。

總部設在北京的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）顯然是中國對世界銀行的回應，周四暫停了與俄羅斯和白俄羅斯的活動，因為它們是制裁對象。

據法新社說，俄羅斯出口的大部分是能源產品，近年來中國在這方面的進口量一直在增加。然而，中國的天然氣進口量只佔歐盟從俄羅斯進口的一小部分。

上個月，北京和莫斯科簽署了一項新協議，從俄羅斯遠東向中國供應100億立方米的天然氣。將以歐元支付。中國和俄羅斯有幾個管道項目，其中第一個管道已經在2019年投入使用。

然而，倫敦查塔姆大廈智庫的余傑說，中國在衡量其對俄羅斯的支持時可能會 "非常謹慎"，尤其是烏克蘭也是北京的糧倉之一。美國華盛頓彼得森國際經濟研究所（PIIE）的研究員加里-胡夫鮑爾（Gary Hufbauer）說，共產黨政府希望在不 "背棄 "俄羅斯的情況下也能夠避免西方制裁。

在入侵烏克蘭之後，澳大利亞指責中國是莫斯科的急救"氧氣袋"，因為中國微妙取消了對俄羅斯小麥進口的限制。該協議自2月初就落實，但在俄羅斯入侵烏克蘭當天宣布，允許從俄羅斯全境進口，而之前只有俄羅斯七個地區獲得許可。中國稱貿易將恢復正常。"儘管如此，Plenum的分析師陳龍說，他懷疑北京其實不會比其他國家走的更遠。陳龍反問，德國還在購買俄羅斯的天然氣。然而這能說對俄羅斯來說是氧氣袋嗎？