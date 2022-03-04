章詒和：往事並不如煙續篇

中國/章詒和往事並不如煙續篇

作家章詒和長期關註上個世紀中國文人及京劇名伶的遭遇，“往事並不如煙”、“伶人往事”等書深受讀者喜愛，新作“往事並不如煙續篇”，透過對作家茅盾、詩人柳亞子等人的深刻報導，細膩書寫文人的困境與掙紮。

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據中央社今天報道稱，章詒和往事並不如煙續篇：書寫文人的困境與掙紮。

章詒和在書序中寫道，之所以書寫這些故事，只因“多少年過去，我們在亂世中感受自我，擁有了足夠的苦難和足夠的損失。苦難和損失都值得珍惜，珍惜的方法就是記住它。”據章詒和說：“父輩在激流中默然逝去，無聲無息。而後代又當如何？我不會再為理想做事，只想用後半生寫前半生，用平常的語言敘述不平常的往事。”

據該報道，章詒和1942年生於重慶，中國戲曲學院畢業，父親章伯鈞是中國民主同盟創始人之一，文革期間全家被打為右派，章詒和受牽連入獄10年，出獄後繼續從事戲曲研究，現為中國藝術研究院研究員。

章詒和2004年出版“往事並不如煙”，書寫包括史良、羅隆基、儲安平、張伯駒、聶紺弩、康同璧等6人的境遇，佳評如潮，但同時亦遭到官方查禁，章怡和並未屈服，又陸續寫了翦伯贊、千家駒、李文宜等人的故事，2009年出版“這樣事和誰細講”。

“往事並不如煙續篇”則續寫父親章伯鈞的老友沈雁冰（茅盾）、沈鈞儒、葉恭綽、洪深、左舜生、柳亞子的故事，另寫中國頭號影星趙丹在文革遭受的摧殘與迫害。

據章詒和說：“不是我能寫，是章伯鈞朋友多！”

“往事並不如煙續篇”寫作家茅盾，以“受不了的心理 受得了的現實”為題，茅盾的“子夜”被譽為“中國第一部寫實主義的成功長篇小說”，中共建政後，毛澤東親自說服他擔任文化部長，歷經政治風雨過後，在政治途上看似一帆風順的茅盾，在一次欣賞戲劇時與章伯鈞巧遇，兩人緊緊握手，茅盾語重心長的說：“我們都是看戲的”。

據中央社如是說，章詒和寫革命詩人柳亞子的直率與豪情，罵國民黨要人時砲火四射，面對落難貧病友人則及時伸出援手，評價文學時則充滿自信，說國民黨詩人於右任最高明但篇章太少，中共方面“毛潤之（毛澤東）一枝筆確是開天闢地的神手”，說自己的詩則是“收束舊時代、清算舊體詩，也許我當仁不讓呢！”