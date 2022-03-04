香港/滙豐/香港民運人士賬戶遭凍結

有影響力的美國國會議員要求滙豐控股解釋其凍結香港民運人士賬戶的行動，這些行動可能使該行受到美國法律的嚴厲制裁。

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據路透社報道稱，美國議員要求滙豐解釋針對香港民運人士和美國公民賬戶的限制。由六名參議員和七名眾議員組成的美國國會及行政當局中國委員會(CECC)，周一致信滙豐行政總裁祈耀年(Noel Quinn)提出這一要求。

美國國會及行政當局中國委員會稱，“我們致信滙豐對其在香港和全球的業務行為提出質疑和關切，包括對美國公民賬戶的限制以及凍結香港民運活動人士、獨立媒體和民間團體的賬戶，”議員們稱，他們被告知美國公民的賬戶受到限制，包括他們在滙豐美國分行的賬戶，如果情況屬實，需要“立即糾正”。

信中還說，英國國民(海外)護照持有人在離開香港、前往英國時從滙豐提取養老金被拒，“這讓人懷疑滙豐是否在協助和支持政府限制出境的政策。”

信中要求滙豐解釋其行動的理由，並說明這些行動是應香港當局還是中國官員的要求採取的。

據該報道，滙豐美國傳訊主管Matt Ward在一封電子郵件中告訴路透社，“我們收到了該委員會的要求，並將努力解決他們提出的問題，” 但滙豐美國傳訊主管Matt Ward說，“與每家銀行一樣，我們必須在所有經營地國家的法律和法律框架內運作。”