華日：中國對“沒有上限”的中俄夥伴關係開始猶疑

中國/俄羅斯

習近平希望普京加入對抗美國的統一戰線，他在2月4日如願以償。但如今，烏克蘭戰爭可能會讓中國多年來建立負責任大國形象的努力付諸東流。華爾街日報今天報道稱，中國對“沒有上限”的中俄夥伴關係開始猶疑。該報道稱，從華盛頓到布魯塞爾，許多政界人士已將中國和俄羅斯當做一個新的“軸心國”組合——這個詞讓西方聯盟有更多理由遠離中國，並在彼此之間建立更緊密的聯繫。

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據華爾街日報今天的報道說，在習近平與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)還沒有走到一起的那幾個月里，這位中國領導人一直關注一個國家，但這個國家不是烏克蘭。習近平想和普京統一步調有一個主要目的：形成反對美國的統一戰線。據中國官員、中國政府的外交政策顧問以及對公開聲明的分析，結果是2月4日中俄宣布兩國的友誼“沒有上限”。

但隨後俄羅斯入侵鄰國的行動迫使中國調整外交政策，調整方式有可能破壞與以美國為首的西方國家的關係，並使中國多年來建立負責任大國形象的努力付諸東流。這些官員和顧問們表示，在北京，這一可能讓中國付出沉重代價的舉措所帶來的負面效應正在逐漸顯現。一些官員表示，他們擔心以犧牲其他關係為代價而與俄羅斯走得太近的後果，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭導致世界許多地方孤立俄羅斯的情況下。

“中國在俄羅斯入侵烏克蘭的前夕提升了與俄羅斯的夥伴關係，這是習近平一個很大的外交政策失誤，”專註國際關係的華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心(Center for Strategic and International Studies)的中國問題專家Jude Blanchette說。“對中國來說，代價是非常真實的，同時也暴露了習近平政策的局限性。”

就在一年前，習近平還在發表“東升西降”這樣的言論，當時中國經濟強勢回暖，而全球大部分地區則受到新冠疫情相關封鎖的困擾。北京試圖塑造和鞏固國家形象，希望將中國打造成應對氣候變化的領導者和發展中國家的慈善贊助者，與此同時，中國加強了民族主義輿論攻勢，包括中國在台灣問題上的主張。

今年，習近平在國內面臨經濟低迷問題，這種局面在很大程度上是他的政策一手造成的；國際方面，他面臨地緣政治格局的轉變，在這種轉變中，中國置身於鴻溝的一邊，而世界上幾乎所有其他國家都站在另一邊。預計習近平將在今年打破先例，尋求獲得第三個任期。

據外交政策顧問說，北京下一步會做什麼，取決於美國對俄羅斯的制裁力度。此外，習近平可能會繼續維護與普京的夥伴關係，因為北京認為中美關係改善的可能性很小，中國需要留住俄羅斯這個最重要的戰略合作者，即使中俄並未直接結盟。不過，在這種情況下，中國只能繼續採取騎牆策略，外交上會越來越難。

上述官員和外交政策顧問表示，習近平在過去一年的內部會議上常常強調美國是對中國利益的最大威脅，將中國的外交政策重心放在與俄羅斯聯手對抗美國上。

當初普京接受出席北京冬奧會開幕式的邀請後，北京立即展開行動，去年11月末就開始為今年2月4日的首腦會晤做準備。

據這些官員和顧問說，是北京方面建議將中俄合作“沒有上限”的措辭包括其中，這種說法讓西方惶恐不安。這些人士說，這樣做與其說是為了聲明中國在發生戰爭時將站在俄羅斯一邊，不如說是在向美國發出明確信號，表明兩國有決心對抗在兩國看來不斷加劇的美國威脅。

這些人說，北京的計畫並未考慮俄羅斯在烏克蘭問題上日益激烈的措辭。儘管俄羅斯對烏克蘭重兵壓境，中國官方也收到了關於俄羅斯可能入侵烏克蘭的美國情報，但中國仍認為這種情況不太可能發生。

該報道說，在2月4日的聲明發表後，普京一離開北京，中國的最高領導層就從公眾視野中消失了，他們聚集在一起，商討如何對不斷發展的烏克蘭危機做出回應。一個多星期後，他們發表一系列聲明，顯示出希望為對俄擁抱立場降級或澄清的意願。

自從俄羅斯軍隊於2月24日進入烏克蘭以來，中國在外交上就像許多外交政策專家所說的一直在走鋼絲。一方面中國不得不幫助俄羅斯，不願看到俄羅斯經濟崩潰，另一方面則試圖堅持其在主權方面的外交政策原則，並防止與美國和歐洲的關係完全破裂。

北京方面一直避免大舉援助莫斯科。中國開始購買俄羅斯的農產品和能源產品，但一些中國的銀行人士說，中國也在遵守美國對俄羅斯實施的更具破壞性的金融制裁，擔心被美元主導的全球貿易體系拒之門外。他們說，他們的默認立場是遵守制裁規定，除非上級領導另有指示。

外交政策分析人士說，中國在俄烏戰爭上的立場模稜兩可，可能會使得英國、澳大利亞以及日本等國家加快防範中國的行動。考慮到北京方面對一些貿易夥伴的脅迫行為以及在台灣海峽附近的軍事活動增加，這些國家已經在鞏固與美國以及彼此之間的經濟和軍事聯繫。

拜登政府正在籌畫更加強硬的對華經濟政策。美國將在未來幾個月推出的新舉措包括，可能動用《貿易法》(Trade Act)第301條款，對中國政府扶持其認為具有戰略意義行業的做法啟動新的調查；該條款是一項強有力的工具，美國政府可據此對某些被視為違反貿易法的做法採取懲罰性行動。

中國政府深化與中東歐國家關係的行動遇到了更大阻力。歐洲企業高管表示，歐洲議會解凍中歐投資協定立法審批程序的前景越來越暗淡，該協定原本旨在加強歐盟與中國的經濟聯繫。中國與歐盟原計畫4月份舉行峰會，現在看來，即使峰會仍如期舉行，雙方主要討論的可能會是中國在烏克蘭問題上的立場。

中國外交部長王毅周二與烏克蘭外長的通話體現了中方面臨的難題，既要堅持本國外交政策立場，又不能直截了當地譴責俄羅斯入侵烏克蘭，還要支持俄羅斯關於北約擴張威脅其安全的言論。王毅在通話中對烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現。

北京在領土主權問題上的糾葛最為棘手。中國的外交政策始終堅持領土主權不容侵犯、內政不受他國干涉的原則。這一理念構成了中國關於其他國家不應插手中國對台領土主張這一觀點的基礎，原因是中國認為台灣是中國的一部分。

中國對這一原則的承諾似乎會迫使中國譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，然而中國一直沒有這樣做。中國的政策聲明避免使用入侵一詞，而是呼籲通過對話解決危機。與此同時，西方官員擔心，俄羅斯基於烏克蘭在歷史上歸屬於俄羅斯這一理由而採取的行動，可能會鼓勵中國加快實現其長期宣稱的統一台灣的目標。