金磚國家新開發銀行暫停在俄羅斯的新交易

金磚國家新開發銀行/俄羅斯/烏克蘭

總部在中國上海，由五個“金磚國家”聯合創立的新開發銀行（New Development Bank）最新表示，鑒於不斷出現的不確定性和限制，已暫停在俄羅斯的新交易。

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據路透社今天報道說，金磚國家新開發銀行稱暫停在俄羅斯的新交易。新開發銀行官網發布新聞稿並稱，該行在其所有業務中都採用健全的銀行原則，將繼續完全按照最高合規標準開展業務。

新開發銀行又稱金磚國家新開發銀行，於2015年由巴西、俄羅斯、印度、中國及南非五個“金磚國家”出資設立，總部位於上海，其宗旨是為金磚國家及其他新興經濟體和發展中國家的基礎設施建設和可持續發展項目動員資源，作為現有多邊和區域金融機構的補充，促進全球增長與發展。

新開發銀行初始資本為1,000億美元，由五個創始成員平均出資。2021年，孟加拉國和阿聯酋相繼入局，持股比例分別為1.83%和1.08%；五個初始成員持股比例則均降至19.42%。

路透社說，亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)周四表示，在烏克蘭發生衝突之後，已暫停所有與俄羅斯和白俄羅斯有關的活動，並對這些活動進行審查。中國是AIIB的最大股東國，有26.5%的投票權。