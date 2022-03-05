中國今年軍費預算增幅7.1%

軍費預算增幅7.1%

中國今年的國防支出預算將增加7.1%，高於去年的增幅和溫和的經濟增長預期。與此同時，中國總理李克強希望通過增加軍費，尋求維護其國家主權、安全和發展利益。李克強承諾將加強軍事訓練和戰備。中國人民解放軍正在研發從隱形戰鬥機到航空母艦等一系列武器。

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中國3月5日公布的國防預算為人民幣1.45萬億元(約合2,94.7億美元)。中國的國防預算一直受到中國鄰國和華盛頓的密切關注，被視為中國增強軍力力度的晴雨表。

今年7.1%的增長是連續第七年個位數的增加，但也是2019年預算軍費7.5%以來的最快增速。

中國軍費的增幅，也高於今年設定的5.5%的經濟增速目標。中國這個全球第二大經濟體目前國內經濟面臨諸多不利因素，包括龐大的房地產行業低迷和消費低迷。

中國對幾個方面的挑戰感到緊張，從中國聲稱擁有主權的台灣，到美國在中國佔領島嶼附近有爭議的南中國海的海軍和空軍行動使命，以及與印度不斷惡化的邊界爭端。

李克強在中國全國人大會議上所做的政府工作報告中說，今年將加快現代軍事物流體系、軍隊現代資產管理體系建設，構建武器裝備現代化管理體系。

李克強說：“持續深化國防和軍隊改革，加強國防科技創新”。“各級政府要大力支持國防和軍隊建設，讓軍政軍民團結堅如磐石。”

跟以往一樣，中國的國防預算只給出了軍事開支的粗略數字，沒有細目分類。許多外交官和外國專家認為，中國政府少報了真實數字。

中國報告的2022年國防預算不到美國提議支出的三分之一。

消息人士上月對路透表示，由於五角大樓尋求軍事現代化，美國總統拜登預計將向國會提出下一財年超過7700億美元的國防預算。

中國長期以來一直堅稱，要縮小與美國的差距。例如，中國有兩艘航母，而美國有11艘現役航母。

北京經常說，用於防禦目的的開支占其GDP的比例相對較低，批評人士則指責中國國防預算大幅增加，是為對世界和平的威脅。

台灣國立中山大學中國與亞太地區研究所安全專家郭育仁說，鑒於中美之間的科技戰，北京正被迫在研發上投入更多資金。

他補充說：“中國第三和第四艘航母的造價成本也在上升”。