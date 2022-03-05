中國又禁播英超比賽 此次因為烏克蘭遭侵戰

中國/禁播英超周末賽/烏克蘭

中國的英超聯賽版權持有者本周末將不轉播英格蘭超級聯賽。本周末在英國，幾個英超俱樂部的隊長計畫戴上烏克蘭顏色的黃藍臂章，並在開球前默哀一分鐘以聲援烏克蘭人民。不過中國禁播英超本周末的比賽，在中國社交網絡上引起了一些失望的反應。中國支持俄羅斯，拒絕稱俄羅斯侵略烏克蘭。

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中國的英超聯賽版權持有者決定本周末將不轉播英格蘭聯賽，因為英格蘭俱樂部和他們的球員計畫比賽前作支持烏克蘭人民的舉動。

據法新社今天自北京說，中國對俄羅斯入侵烏克蘭的反應一直非常謹慎，從一開始就拒絕譴責莫斯科的行為。習近平和普京這兩位總統上個月在北京說，他們的友誼不封頂是 "無止境的"。

據英國《衛報》報道，本周末在英國，幾個英超俱樂部的隊長計畫戴上烏克蘭顏色的臂章，並在開球前默哀一分鐘以聲援烏克蘭人民。

這些支持的表達將出現在發給外國電視台的國際信號中，中國的兩個版權方取消了本周末的比賽轉播，即愛奇藝體育和咪咕，此舉在社交網絡上引起了一些失望的反應。

在冠狀病毒大流行造成1.6億英鎊（1.93億歐元）的欠付違約後，英超聯賽於2020年結束了與中國流媒體服務PPTV的利潤豐厚的轉播協議。而在2019年，在阿森納中場球員梅蘇特-厄齊爾支持新疆的穆斯林維吾爾族少數民族之後，中國國家廣播公司中央電視台從其節目表中刪除了一場阿森納與曼城的比賽。