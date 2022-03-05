中國和哪兩個國家拒絕對俄羅斯實施制裁？

政治

中國似乎對烏克蘭的議題上感到非常尷尬。 北京處於一個相當複雜的平衡狀態，在軍事干預方面與莫斯科意見相左。 但中國並沒有直接譴責。 另一方面，關於制裁俄羅斯的問題。 立場很明確：俄羅斯是一個友好的國家，一個夥伴，不存在制裁它的問題。 中國外交部發言人之一汪文斌堅稱：“我們多次表示，制裁不是解決問題的有效辦法。” “中方的一貫立場是反對一切非法的單邊制裁。因此，中俄將本着相互尊重、互利共贏的精神繼續開展正常的商業合作。”

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法國記者表示：莫斯科和北京之間的經濟交流不會停止，特別是在碳氫化合物領域上。俄羅斯飛機可以繼續飛越中國領土並繼續允許在中國機場降落。在東南亞其他國家，反應非常謹小慎微，我們很少聽到譴責俄羅斯的軍事攻擊，除了新加坡幾乎沒有任何制裁。我們感覺到東南亞國家出於經濟和政治原因不想冒犯莫斯科。

東盟是彙集東南亞國家的協會，其最新聲明僅僅滿足於呼籲繼續對話。只有一個東盟成員國破例宣布對俄羅斯實施制裁。這就是新加坡，但它長時間以在重大國際問題上的謹慎和中立著稱。因此，這一次的位置是前所未有的，也是相當具有歷史意義的。

如制裁俄羅斯 肯尼亞擔不起

如果肯尼亞不像西方那樣制裁俄羅斯，那僅僅是因為肯尼亞從經濟上承擔不起。俄羅斯是肯尼亞茶葉、鮮花、咖啡和水果的主要市場。相反，肯尼亞的農業嚴重依賴俄羅斯小麥和俄羅斯殺蟲劑。 2020年兩國貿易額達到4億美元。肯尼亞很難放棄，已經受到Covid-19大流行造成的經濟危機的影響。肯尼亞的債務已接近該國 GDP 的 80%。由於烏克蘭的這場戰爭，情況會變得更糟。

肯尼亞已經首當其衝地受到西方對俄羅斯實施經濟制裁的影響。例如，集裝箱公司決定暫停往返俄羅斯的貨運，這凍結了肯尼亞的出口。將俄羅斯銀行排除在 Swift 系統之外也使金融交易風險更高、成本更高。所有這一切，再加上油價的暴漲，肯尼亞消費者將因大宗商品價格上漲而遭受更大的損失。

在外交層面，3 月 2 日星期三，肯尼亞投票贊成聯合國決議，要求俄羅斯軍隊從烏克蘭撤出，這與其他 16 個投棄權票的非洲國家不同。不得不說，肯尼亞是聯合國安理會非常任理事國。內羅畢的戰略位置，特別是在與索馬里對抗的海上衝突中。現在不是疏遠國際社會的時候。

墨西哥含糊不清

墨西哥政府已站出來反對俄羅斯在烏克蘭的戰爭，它投票贊成聯合國譴責俄羅斯入侵的決議。但與採取這一立場的其他國家大有不同，墨西哥拒絕對俄羅斯實施任何形式的制裁。墨西哥總統奧布拉多表示，不會參與西方國家對俄羅斯的制裁，因為墨西哥願意與世界各國政府保持良好關係，並保留與衝突各方對話的可能性。他認為，實施制裁不是墨西哥的責任，這相當於在一場不屬於自己的戰爭中扮演主角，更重要的是集中精力促進對話以結束敵對行動。話雖如此，奧布拉多譴責任何“形式的入侵，尤其是來自世界大國的入侵”。

墨西哥總統還公開反對社交媒體向俄羅斯媒體發出警告。他指責推特審查俄羅斯媒體。他認為，在表現出親俄立場的媒體和網民的推文上發布警告是非常嚴重的。奧布拉多聲稱：這相當於把互聯網用戶分為三六九等。他已經表達了類似的立場，認為 Twitter 對特朗普的審查是不可令人接受的。

墨西哥還發生了國旗爭執。2月27日晚上，幾位互聯網用戶報告說，墨西哥城的紀念碑和公共建築上都被披上了俄羅斯國旗的顏色。官方解釋說：這是一場誤會。官方說，實際上這是對多米尼加共和國的一種友誼姿態，該共和國於 2 月 27 日紀念其獨立，其國旗顏色與俄羅斯國旗相似。