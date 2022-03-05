北京冬殘奧尷尬：IPC主席反俄戰爭演說淪“空響”

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北京冬殘奧昨天開幕，國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）在開幕式上演說談話中，出人意料反對俄羅斯戰爭行為。但中國官媒《央視》轉播當下，竟然沒有進行中文同步翻譯，口譯員直接沉默。國際殘奧委會此前曾決定允許俄羅斯以及白俄羅斯運動員以中立身份參加冬殘奧。

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據自由時報今天報道說，昨晚北京冬季帕運開幕式，帕森斯上台發表演說呼籲世界和平，表達對烏克蘭的支持，他表示：“21世紀應該是對話和外交的世代，而非戰爭和仇恨的時代。”他還說，“奧林匹克停戰協議是聯合國通過的，絕不能違反，我們的目標是建立一個沒有歧視、仇恨、爭鬥、互相包容的世界。”

最後帕森斯更高喊一聲“Peace（和平）！”

但根據日媒《產經新聞》稱，中國官媒《央視》轉播時，帕森斯這些演說內容都沒有被翻譯出來，口譯員直接陷入沉默，中國社群微博上也出現了“沒有翻譯的部分到底說了什麼”的討論，該報指出，此舉可能是為了避免在中國國內被傳播，而選擇不進行翻譯。日媒《共同社》也認為，對於重視與俄羅斯友好關係的中國來說，這段談話會造成不便，絕對是刻意不翻譯。

據新頭殼今天稱，殘奧會主席開幕式致詞籲和平，慘遭中國央視“禁音”。

2022 年北京冬季殘奧運動會(冬殘奧會) 4 日開幕，但國際殘奧委員會 (IPC) 主席安德魯·帕森斯 (Andrew Parsons) 在開幕式上呼籲和平的致詞，卻被中國央視審查，“不僅沒有翻譯、還被降低音量、暫停手語翻譯”。

帕森斯在致詞時說到，“今晚，我想從和平的信息開始。作為一個核心價值是包容的組織的領導者，在這裡慶祝生命的多樣性並接受個體的差異，但我對世界上正在發生的事情感到震驚”。雖未明說，但這段發言被認為是指俄羅斯入侵烏克蘭。

但在中國央視的現場轉播中，卻沒有翻譯帕森斯對國際議題的看法，還在後續的發言中，降低了帕森斯在廣播中的音量，並暫停了螢幕上的手語翻譯。

該報道稱，不僅發言被禁音，帕森斯在烏克蘭運動員進場時鼓掌表達支持的畫面，也被切成運動場的遠景。

在開幕式前夕，IPC 宣布禁止俄羅斯及白羅斯選手參賽，推翻原先允許“中立”身分參賽的決議。此項決議也引起克林姆林宮的反對，“譴責 IPC 相當可恥、不能接受”。該報道稱，主辦國中國也相當尷尬，中國官方對此閉口不言，網管當局一度封鎖所有相關消息，官媒和主流媒體也均未報導，直到晚間 10 點央視新聞才釋出一條白俄、俄籍選手遭取消參賽的消息。