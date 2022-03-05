國際殘奧委會對中國電視審查該機構主席開幕式反戰講話提出抗議

北京冬季殘奧會/國際殘奧會抗議主席遭審查

國際殘奧委員會（IPC）5日今天表示，在北京冬季殘奧會開幕式上，中國中央電視台對奧林匹克國際殘奧委會主席的反戰演講進行了明顯的審查，國際殘奧委會已要求中國電視台對此負責。國際殘奧委會發言人Craig Spence說：“已經過去24小時了，我們仍在等待中國央視的答覆。”

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，在俄羅斯入侵烏克蘭並已造成數百名平民死亡的背景下，國際殘奧委會主席安德魯-帕森斯周五晚上在中國首都奧林匹克體育場的演講中首先提到了這場戰爭衝突。

國際殘奧委會主席安德魯-帕森斯說，"21世紀是對話和外交，而不是戰爭和仇恨，"國際殘奧委會主席安德魯-帕森斯在由中國國家電視台CCTV播出的開幕式上用英語說。

國際殘奧委會主席安德魯-帕森斯稱，奧運會和殘奧會期間和平的奧林匹克休戰 "是193個成員國在第76屆聯合國大會上一致通過的一項聯合國決議。他說：“它必須得到尊重和遵守，而不是被違反。”安德魯-帕森斯是以這樣的呼聲結束了他態度鮮明的演講。

但在中國中央電視台的轉播中，IPC主席的講話被靜音，主持人只提供了一個非常淡化的中文版本，與講話內容相去甚遠。

據"IPC發言人Craig Spence周六告訴法新社說，"我們知道了中國這個（指的是）新聞報道，並已要求中國中央電視台做出解釋，"IPC發言人Craig Spence說：“已經過去24小時了，我們仍在等待答覆。”

中國是一個對俄羅斯友好的國家，近年來加強了與俄羅斯的外交和戰略聯繫，反對西方，但烏克蘭的戰爭讓中國感到尷尬。為了不得罪莫斯科，它不譴責入侵，也不鼓勵中國人表達對烏克蘭人的聲援。但它也沒有公開支持俄羅斯，以免看起來是在驗證中國威脅軍事侵略。

法新社說，與此同時，本周末英格蘭足球超級聯賽的中國轉播商將不播放任何比賽，因為俱樂部和他們的球員計畫在每一場比賽時對烏克蘭表達支持。

國際殘奧會最初允許俄羅斯和白俄羅斯運動員參加本周的北京殘奧會（3月4日至13日），但在許多國家委員會的壓力下改變了決定。