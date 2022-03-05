李克強人大政府工作報告指經濟增長設位5.5%左右

中國/李克強政府工作報告

今天開幕的中國人大年會顯示，中國政府將今年經濟增長目標設定在5.5%左右，低於去年增長目標，也遠不及去年實際增長水平，更創20多年來最低增長目標，凸顯國內外不確定性持續加大之際，中國經濟今年面臨更大壓力。

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據華爾街日報今天報道分析稱，中國國務院總理李克強周六早上公布的今年政府工作報告提出，今年中國發展面臨的風險挑戰明顯增多，將國內生產總值增長目標設在5.5%左右，主要是考慮穩就業保民生防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及“十四五”規畫目標要求相銜接。

報告稱，這是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現。得益於經濟復蘇勢頭和低基數效應，中國去年實現經濟增長8.1%，輕鬆超越了年初設定的增長6%以上的目標，不過，第三和第四季度經濟增長明顯放緩，GDP同比增幅僅為4.9%和4.0%。中國政府此前已表示，今年經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。

去年下半年以來，中國加大對房地產行業、互聯網企業和網遊、教育等多個領域的調控和監管，同時隨着海外疫情逐步放緩，生產逐步恢復，也可能對中國今年的出口帶來壓力，此外，最近爆發的俄烏戰爭也大幅推高全球大宗商品價格，加劇全球供應鏈緊張，加大通脹壓力。

房地產方面，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，探索新的發展模式，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

據該報道稱，報告提出的其它目標包括：居民消費價格漲幅在3%左右，和去年目標一致；同時，城鎮新增就業1,100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內，進出口保穩提質，國際收支基本平衡；糧食產量保持在1.3萬億斤以上；主要污染物排放量繼續下降；能耗強度目標在“十四五”規畫期內統籌考核，並留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。

另外，據美聯社稱，根據中國人大稱，中國將把2022年的國防開支提高7.1%，達到2290億美元，高於前一年6.8%的增幅。