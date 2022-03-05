李克強：今年落實全面管治港澳 反對外部勢力干預台灣

李克強

北京透過《港區國安法》和改變選舉制度來加強管控香港後，國務院總理李克強表示，今年中國會落實針對香港和澳門的全面管治權，實施愛國者治港和治澳，並讓港澳更好融入中國的發展大局。台灣方面，面對歐美加強與台交往的新形勢，李克強指出，須貫徹中共為此提出解決台灣問題的總體方略，堅決反對外部勢力干預。

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中國本屆全國人民代表大會第五次會議今(5日)早在北京的人民大會堂舉行開幕禮，總理李克強在會上發表政府工作報告時一如既往地在最後部分提及港澳台工作，所佔篇幅比去年略少，重點亦因形勢而略有不同，但在政協主席提交全國政協全體會議審議的政治報告中已連續消失兩年的「一國兩制」，今早李克強仍有提出，稱要「堅定不移貫徹『一國兩制』」。

在港澳部分，報告首次把八年前的《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書內的「全面管治權」正式納入，稱要落實北京的中央政府對特別行政區的全面管治權，堅定落實「愛國者治港」和「愛國者治澳」。

展望前景，報告沒像去年提出要「完善」與香港憲制地位相關的機制和落實維護國家安全的任務；相反，李克強呼籲全國支持港澳「更好融入國家發展大局」，保持兩地長期繁榮穩定。

對台灣工作方面，李克強提出，要「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「九二共識」和堅決反對「台獨」。令人關注的是，他罕有地在報告中提出，要「堅決反對外部勢力干涉」。

李克強沒有點名那些外部勢力，但美國與台灣的關係近年轉趨密切，甚至有前高官訪台，都令到中國外交部發話；至於日本前首相的撐台言論和歐洲議會官方代表團訪台，亦令中國官只跳腳。中國去年年杪首度把台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮等「台獨頑固分子」列入制裁名單，大陸國台辦發言人朱鳳蓮更表明，有關人士「謀'獨'言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定」。