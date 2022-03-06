中國呼籲俄羅斯和烏克蘭直接談判

中國/烏克蘭/俄羅斯/美國

根據一份中國官方聲明，中國外交部長王毅星期六在與美國國務卿布林肯的電話交談中，中國呼籲俄羅斯和烏克蘭進行直接談判。目前還不清楚此信息是否是回應眼下有“中國應當調停烏克蘭戰爭”的呼籲。歐洲聯盟高級外交與政策官員博雷利此前一天在西班牙世界報接受採訪，稱中國是可能的烏克蘭戰爭調停人。

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據法新社5日稍晚自北京報道稱，根據中國外交部的一項聲明說，"我們鼓勵俄羅斯和烏克蘭之間舉行直接談判。"這是中國外長王毅在5日與布林肯通電話時告訴美國國務卿。

據王毅說，"我們希望戰鬥能儘快停止（......），並希望能防止大規模的人道危機，"王毅也承認俄羅斯和烏克蘭之間的談判將是困難的。

法新社說，這是自俄羅斯發動軍事攻擊烏克蘭以來王毅與布林肯首次電話交談。

根據美國國務院發言人內德-普萊斯對此次通電話情況報告的說法，布林肯稱，世界正在 "觀察哪些國家站出來維護自由、自決和主權的基本原則"。布林肯說：“世界正在一致行動，不承認並回應俄羅斯的侵略，莫斯科因此將付出巨大的代價。”

法新社說，雖然西方國家對俄羅斯實施了廣泛的嚴厲制裁，但中國卻沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，也沒有將俄羅斯的干預稱為戰爭。

今年2月，中國與俄羅斯達成了天然氣供應協議。王毅謹慎地表示，烏克蘭局勢問題 "與所有各方的安全利益密切相關"。王毅稱美國、北約、歐盟和俄羅斯應該進行對話，並 "注意北約繼續向東擴張對俄羅斯安全環境的負面影響，王毅重複俄羅斯在這一議題上的說法與立場。