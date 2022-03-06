俄烏戰事讓中國網友對立 網管痕跡處處

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中國社群媒體上，網友因對烏克蘭戰爭的不同看法關係撕裂，只是在網管下，這兩種意見的聲勢差很大。主流言論倒向俄羅斯，本地民眾認為，這是反美情緒以及官方引導輿論的結果。官方引導近日還因中國網上發出的輕佻帖文炫耀收割烏克蘭落難年輕美女，引起烏克蘭社會憤怒仇中，中國網絡又匆忙改變風向，平添許多中國人如何熱愛烏克蘭，幫助烏克蘭的帖文，凸顯引帶風向手法粗糙。

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俄烏戰事讓中國網友對立，言論控管痕跡處處。據中央社今天報道稱，自俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭以來，美國駐中國大使館官方微博每一則貼文下，都有數百則到上千則留言，其中有許多攻擊美國和北約的言論。他們或認為，烏克蘭被攻擊是美國“害”的，或就是把美國過去攻擊伊拉克等拿出來回顧。這些留言中不乏錯誤或過度簡化的資訊，網友似乎不介意，重點是宣洩對美國的不滿。

俄烏戰事是中國民間熱門話題，地鐵上、餐館裡都可以聽到相關討論。近日網上出現一段影片，上海復興公園裡，兩名退休老人為各自支持的俄羅斯和烏克蘭動手打架，驚動警察介入。一名民眾在向記者分享有關俄烏戰事的觀點時，其86歲的母親也發來訊息，指責美國因為賣武器“發戰爭財”。

幾名上海民眾告訴中央社記者，在俄烏戰事中，身邊支持俄羅斯的意見確實佔多數，且“人雲亦雲的多”；支持烏克蘭的聲音不是沒有，只是“出不來”，這些言論或者被刪，或者被其他網友圍剿，大多隻會出現在有共同理念的群組中。

有看法認為，近年中美貿易戰、新冠肺炎病毒疫情，加上中國外交部“戰狼式”語言的鼓動，民間“與美為敵”的情緒增強，受此影響，他們也會認為“俄羅斯不能輸”。

在網絡上，許多明確反對俄羅斯侵略或批評俄羅斯的發文被刪除。北京清華大學政治學系副教授劉瑜的舊文“什麼讓俄羅斯走到今天這一步”，談俄羅斯“不自由的民主”，這篇文章在俄烏戰事爆發後被重新整理刊發，後在微信上被刪文。有高中老師在微信轉發上述文章後，立刻就有自己的學生留言質疑“老師是不是支持烏克蘭”。

受訪民眾認為，儘管中國外交部至今沒有明確支持俄羅斯的軍事行動，但“官方的輿論導向很明確”。

在微博上，出現好幾則使用不同帳號、但內容一模一樣的貼文，內容闡述雖然同情烏克蘭，但仍選擇支持俄羅斯的理由。

在中國官方媒體上，關於俄烏戰事的有限報導中，也呈現了與西方及親西方國家很不同的選材。例如，“俄媒文章：俄羅斯什麼樣的經濟報復令西方害怕”、“俄總統秘書：普京不是演員”等。

受訪民眾也注意到，在戰事未如俄羅斯預想的“速戰速決”後，網管對於支持烏克蘭言論有些放鬆，其中可能的原因，除了觀察“風向”外，或許是“官方也不希望中國旗幟鮮明地與西方世界對立”。

中央社評論稱，不過，只要言論控管還在社群平台上扮演重要角色，就意味着中國真實的民意無法完整呈現。