帕森斯將中華人民共和國說成中華民國道歉 國際殘奧委會仍然在等央視解釋

中國/北京冬殘奧會/烏克蘭

國際殘奧林匹克委員會主席帕森斯在北京冬季帕運開幕式，把“中華人民共和國（People\'s Republic of China）”講成“中華民國（Republic of China）”，該國際殘奧委員會為此道歉。但帕森斯譴責戰爭的講話內容，在中國國營中央電視台（CCTV）的轉播中未被譯成中文。國際殘奧委會已要求中國國營的廣播公司做出解釋。

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據中央社今天引述消息報道稱，國際殘奧林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）在北京冬季帕運開幕式，把中華人民共和國講成中華民國。國際帕委會為此致歉。根據彭博消息，從開幕式影片中可發現，國際殘奧林匹克委員會（IPC）主席帕森斯誤稱習近平為“中華民國”主席。

該消息說，根據國際殘奧委會官方微博帳號上的中文聲明，帕森斯當下情緒非常激動，無意之中說錯了。

國際殘奧委會在寫給彭博社的書面回復中表示：“我們在演說中用了錯誤的頭銜。安德魯（帕森斯）提到習近平是哪國的主席時，本來是想說‘中華人民共和國’。只是講錯了。”

中央社說，帕森斯利用4日晚間開幕式上台機會，強烈譴責戰爭，表示“奧林匹克和平休戰”絕對不能違反。他告訴北京國家體育場內的觀眾：“21世紀是對話和外交的時代，不是戰爭和仇恨的時代。”帕森斯說，他對當下世界發生的事件感到“震驚”，但未特別提及中國的親密夥伴俄羅斯，或俄羅斯正對烏克蘭進行侵略。

但他譴責戰爭的內容，在中國國營中央電視台（CCTV）的轉播中未被譯成中文。國際殘奧委會已要求中國國營的廣播公司做出解釋。