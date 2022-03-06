歐洲擬促請中國斡旋烏克蘭戰爭停火

中國/烏克蘭/俄羅斯/歐盟

歐洲外交負責人何塞普-博雷利在西班牙《世界報》上懇請中國在可能解決烏克蘭衝突的過程中發揮調解作用，他說 "別無選擇"。媒體稱目前色列總理納夫塔利·貝內特(Naftali Bennett)啟動計畫，試圖調解烏克蘭戰爭。

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據法新社5日稍晚發自馬德里的消息說，歐洲外交負責人何塞普-博雷爾在《世界報》上說，"我們（歐洲人）不能成為調解人，這很明顯。(......)沒有諾曼底加可能的模式。" 據博雷利在周五晚上發表的這篇採訪中解釋說，自2014年以來，諾曼底模式已經使俄羅斯、烏克蘭、法國和德國四方外交參與討論框架，致力於烏克蘭東部的和平進程。

博雷利說，"而且不可能是美國，" 據這位歐盟外交部長繼續說。那會是誰？博雷利肯定說："那隻能是中國。" 博雷利並保證 "沒有其他選擇"。

據博雷利說，"外交不能只有歐洲或美國。中國外交必須在烏克蘭戰爭中發揮作用。"

不過博雷利承認，歐盟和北京都沒有提出中國在烏克蘭戰爭中可能的停火調解。博雷利說，"歐盟沒有要求，他們（中國人）也沒有提出要求"。

法新社說，致力於與莫斯科建立無限制夥伴關係的中國，迄今為止一直沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭，甚至拒絕談論 "入侵"。然而，據中國國家電視台央視CCTV稱，中國外交部長王毅上周二曾表示，中國 "對烏克蘭和俄羅斯之間的衝突深感遺憾，並對平民遭受的傷害給予極大關注"。