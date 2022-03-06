烏克蘭戰爭：中國還有多人要撤？俄羅斯感謝中國堅定支持要還情幫撤僑

中國/烏克蘭/俄羅斯/撤僑

在俄羅斯的轟炸之後，烏克蘭哈爾科夫2022年3月5日遭俄羅斯軍隊猛烈轟炸。

俄羅斯對烏克蘭的軍事行動持續，不少在烏的中國公民仍等待撤離。據俄羅斯媒體報導，俄方允諾協助中國自烏克蘭撤僑，以此感謝中國對“當前事件的平衡立場”。此前中國網絡傳消息稱有中國僑民在烏克蘭戰區撤離，打着中國國旗仍遭到俄羅斯士兵掃射並有死傷，中國官方嚴斥是假消息。

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據中央社今天報道說，感謝中國堅定立場，俄羅斯外交部允諾協助自烏克蘭撤僑。

中國外交部發言人汪文斌3日聲稱，在烏克蘭的中國公民已有超過3000人安全轉移到周邊國家。5日，首班撤僑班機飛抵杭州；第二班則降落鄭州，據報，兩架航班共接回480人。

然而即便已經開始撤僑，中國公民受困烏克蘭的情況不斷傳出，甚至成群躲在地下室避難。其中有人指責中國駐烏克蘭大使館未能及時撤僑，多數人搭不到撤僑專車，使他們陷入險境。

據俄羅斯衛星通訊社稱，俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）在5日接見中國駐俄羅斯大使張漢暉，雙方就烏克蘭局勢交換了意見。該通訊社引述俄國外交部表示，俄方感謝中國對“當前事件的平衡立場”，準備為撤離烏克蘭戰區的中國公民提供全面支持。此外，也強調兩國外交政策合作的高效率。

俄烏戰事爆發以來，相較於歐美國家提早應對，中國駐烏克蘭大使館直到2月25日才發布“關於請擬自烏克蘭撤離中國公民進行登記的緊急通知”，啟動撤僑登記；並於2月28日開始首波官方撤僑工作。官方統計，2月底時登記撤離的在烏中國民眾約有6000人。

據路透社稍早說，中國國務委員兼外長王毅3月1日同烏克蘭外長庫列巴通電話時表示，針對戰事不斷擴大，當務之急是儘可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控。中國政府高度重視在烏中國公民安全狀況，中方撤離在烏留學人員及僑民的進程正在推進。

中國駐匈牙利大使館周三發布通知，提醒由烏克蘭撤離的中國公民入境匈牙利注意，目前匈牙利對自烏克蘭前來的第三國公民實施免簽證入境政策，匈烏邊境5個陸路入境口岸全線開放。

據路透社5日報道稱，中國外交部領事司微信公眾號周六稱，3月5日早上5時41分，首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班安全抵達杭州。此外中國駐烏克蘭大使館發布提示，應謹慎評估自身所處環境，在安全角勢允許情況下，目前可通過利沃夫、烏什哥羅德向烏西部鄰國轉移避險。

中國駐烏克蘭大使館指出，當前，烏安全局勢日趨嚴峻，部分地區爆炸交火猛烈，多個城市面臨高風險。應根據自身所處安全角勢選擇交通工具出行或就地。