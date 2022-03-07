中俄友誼無上限在烏克蘭戰火中燒烤

俄羅斯侵烏戰爭

中俄關係無上限! 俄羅斯總統普京訪問北京一個月之後，俄國侵烏戰爭正在考驗北京與莫斯科的友誼到底有沒有上限。

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法新社從北京發出的評論說，北京有個“神聖原則”：國家主權和領土完整不可侵犯，同時又因敵視美國而與莫斯科“沒有止境，沒有禁區，沒有上限”地靠近，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，北京試着在凌空的鋼絲繩上走平衡。

周一，中國外長王毅在新聞發布會上再次拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，甚至慶祝中俄友誼“堅如磐石”，王毅再次為俄羅斯“在安全問題上的合法關切”辯護，王毅沒有多想，俄羅斯的“合法關切”已演變成“我要進入你家才覺得安全”的強盜邏輯。

但是，此間媒體似乎察覺一點中方有點言不由衷的難堪。上了俄羅斯戰車，豈能輕易而下？但是，法新社分析，習近平政權似乎對烏克蘭頑強抵抗俄羅斯侵略軍以及對西方對俄羅斯的嚴厲懲罰倍感吃驚。

俄軍入侵當日，中國外交部發言人華春瑩拒不承認俄羅斯“入侵”，卻王顧左右而言他，把責任往美國身上推，影射誤炸的受害者，但是，中國外交部官方簡報中，卻把後面一句話刪掉了。華春瑩的辯解並不高明，否認入侵，卻責怪美國，中方似乎找不到一個合適的詞來形容俄軍打入烏克蘭的行為。美國約翰-霍普金斯大學國際研究學院的謝爾蓋-拉琴科教授認為："中國最初的反應顯然有疑惑之處“。

外界第一時間注意到，中國網絡最反美的那一群興奮至極，甚至叫囂“願意收留烏克蘭美女”，直到當局以“庸俗”為由封堵。

總而言之，習近平的中國可能會被視為是莫斯科的幫兇，特別是，俄羅斯開啟侵烏恰恰是在中國領導人習近平熱烈款待普京不到三周，也就是北京冬奧會結束一天之後。社交網絡流行的說法是，普京同意了習近平的要求，推遲了一天戰爭，但僅僅推遲了一天。北京一直否認雙方對此有默契。

一直到三月一日，外界才等到王毅說了一句對俄烏衝突“十分遺憾”，這是烏克蘭外長與王毅通話時王毅的表態。

中方在烏克蘭的撤僑行動也很奇詭，6000名在烏中國人撤退延遲，因為北京乾脆不理美國向其多次發出的俄軍即將侵入烏克蘭的警告，因此根本沒有呼籲其僑民撤出烏克蘭。在戰爭爆發後，中共當局第一時間宣稱空中撤僑，其時烏克蘭已經封鎖了領空。然後中國駐烏克蘭大使啟發中國公民說，為安全計，諸位出行可以中國五星紅旗作為標識，但據稱這可能招致與一些烏克蘭人發生衝撞後，收回了這一自以為五星紅旗可以開路的奇怪辦法。

印度塔克薩希拉研究所的漢學家Manoj Kewalramani認為：中國政府的立場使其公民的處境變得複雜。他警告說："如果在烏克蘭出現中國人的傷亡，中國政府的親俄中立將更難維持下去"。中國駐基輔大使館周一則稱，已經疏散了 "大部分 "中國公民。

歐盟其實看出了中國所謂的“中立”不過是表面文章。西方對俄羅斯入侵的強烈反應使北京與歐洲產生了嚴重矛盾。事實上，中國與歐盟的關係遠比與俄羅斯的關係重要。北京最後到了呼籲俄羅斯和烏克蘭之間進行談判的地步。

歐洲外交負責人博雷利甚至稱，中國是俄烏衝突唯一可能的調解人。使命重大，北京能“不辱使命”嗎？但在周一被問及此事時，王毅願意 "在時機成熟時與國際社會合作進行必要的調解"。等於什麼也沒有說。

中國官媒稱，這個周一王毅與博雷利通話，王毅對烏克蘭局勢表示遺憾，但譴責西方對俄羅斯的制裁，並呼籲歐盟與莫斯科就歐洲安全進行 "真誠對話"。在俄羅斯炮彈在烏克蘭大地四處呼嘯的時候，北京到底要的是什麼樣的“真誠對話”？

倫敦亞非學院的漢學家曾銳生認為，北京的態度讓基輔不會把它看作是一個公正的調解人，因為 "北京表面上中立，實際上是向俄羅斯傾斜"。

他分析，對中國來說，最壞的結果是，長期的戰爭和制裁最終導致俄羅斯政權垮台，親西方政權回歸莫斯科。

這位學者懷疑習近平更希望看到烏克蘭戰爭升級。"習近平想要的，是他希望普京能夠得到他想要的東西，同時又不會對中國以及中國與世界其他國家的關係造成太大的附帶損害”。