俄烏第三輪談判結束 烏方稱：人道走廊方面取得一些“積極成果”

烏克蘭/俄羅斯/烏克蘭危機

俄羅斯與烏克蘭周一晚間結束在白俄羅斯舉行的第三輪談判，烏克蘭稱，在開放人道主義走廊方面“取得了一些積極進展”；但俄羅斯代表稱談判“沒有達到預期目標”。

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法新社報道，烏克蘭總統顧問、出席談判的波多利亞克在推特上發文稱， “我們在開放人道主義走廊方面物流運輸上取得了一些積極成果”。他表示，"將會出現一些改變，我們將為遭受俄羅斯入侵的人們提供更有效的幫助"。

關於"停火"等關鍵性問題，雙方將"繼續進行密集對話”，據他表示，在停火問題上，迄今沒有取得任何進展。

俄羅斯談判代表梅丁斯基 (Vladimir Medinski) 表示，周一在白俄羅斯和波蘭邊境的國家公園 Belovejskaïa Pouchtcha 舉行的第三次談判達到“預期效果”。他在俄羅斯國家廣播公司Rossia 24播出的新聞發布會上說， “我們希望下次能夠取得更大的突破”。

關於人道主義走廊，俄羅斯談判代表梅丁斯基表示，希望從明天開始"運轉"。

俄羅斯代表團的另一名成員、議員斯勞茨基表示， “我們希望談判能儘快恢復，相信下一次我們會達到最終結果。”

烏克蘭代表團一名成員表示，與俄羅斯關於停火和停止敵對行動的磋商，將繼續進行，相關問題到目前仍沒有實質性結果。烏克蘭總統辦公室顧問也表示，俄烏第三輪會談，沒取得能實質改善局勢的結果。

在結束談判後，烏克蘭代表團已乘坐直升機離開白俄羅斯布列斯特州。

此前，俄羅斯克里姆林宮周一詳列俄羅斯軍隊在烏克蘭停戰的條件，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，烏克蘭須停止軍事行動、把中立地位入憲，以及承認克里米亞是俄羅斯領土、烏克蘭東部兩個分離主義區域獨立。

培斯科夫告訴路透社，俄羅斯已告知烏克蘭，只要基輔滿足俄方條件，俄羅斯"隨時準備"停止軍事行動。

俄國入侵烏克蘭的戰爭周一進入第12天。這是俄羅斯最明確列出停止在烏"特別軍事行動"所需條件的一份聲明。

在"中立議題"方面，培斯科夫說："他們應該修憲，使烏克蘭拒絕加入任何陣營。這隻有透過修憲才可能達成。"他並聲稱俄羅斯無意對烏克蘭進一步聲索領土主權。培斯科夫說："我們確實快完成烏克蘭非軍事化，我們會完成它，但主要是烏克蘭得停止軍事行動。"