布林肯與以色列外長在里加會面 討論烏克蘭局勢

美國/以色列/立陶宛/烏克蘭危機

美國國務卿布林肯周一與以色列外交部長拉皮德在里加會面，討論俄羅斯入侵烏克蘭以及伊朗核計畫等議題。布林肯重申對波羅的海3國的安全保證，並支持立陶宛對台關係。

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法新社消息，在布林肯與拉皮德於拉脫維亞首都舉行會談之前，以色列總理貝內特上周末前往莫斯科與俄羅斯總統普京舉行了三個小時的會晤，尋求結束烏克蘭危機。

拉皮德在與布林肯會談開始時表示 “要阻止戰爭必須進行談判”。他說，以色列正在與俄羅斯和烏克蘭雙方分別進行談判，同時，"我們正在與我們最大的盟友美國以及我們的歐洲夥伴進行充分的協調”。

布林肯感謝以色列為尋找擺脫戰爭所做的努力。以色列總理貝內特周日表示，以色列將“在必要時”繼續其外交努力。

關於伊朗核問題，以及重新啟動2015年核協議的可能性，布林肯保證美國將和以色列“保持一致”，以使伊朗“永遠不會獲得核武器”。

布林肯6日到8號訪問立陶宛和拉脫維亞，他保證北約組織會提供保護，美國也會予以支持，並肯定立陶宛與台灣發展關係。

立陶宛、拉脫維亞以及布林肯周二將訪問的愛沙尼亞以往是蘇聯加盟共和國，如今都已加入北約，美國總統拜登政府力求安撫這3國對俄羅斯可能擴張目前侵烏作戰行動的安全疑慮。

布林肯在拉脫維亞首都里加表示，波羅的海國家已"築起民主高牆，抵擋"俄羅斯在歐洲掀起的"專制浪潮"；他說，"在我們民主政體應對這項挑戰時，美國比以往任何時候更堅定地與你們站在一起"。

他強調，美國對北約協防公約的承諾是"神聖的"，同時北約與美國現正商討在波羅的海國家長久駐軍一事。"一旦遭到攻擊，我們將捍衛北約每一寸土地，沒有人可以懷疑我們的決心。"

布林肯並指出，烏克蘭局勢可與立陶宛對台灣關係相提並論，因為"所有國家都應有權執行自己的外交政策"。

布林肯說："每個國家都可以和選擇的對象為友，美國繼續支持立陶宛和每個國家選擇自己的道路。"