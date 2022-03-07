美英法德領導人視頻會議：俄羅斯將為入侵烏克蘭"持續付出高昂代價"

美國/法國/英國/德國/烏克蘭危機

美國總統拜登周一與法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨及英國首相約翰遜舉行視頻會議，白宮稱，美、英、法、德四國領導人決心，要俄羅斯為入侵烏克蘭"持續付出高昂代價"。不過，白宮發言人表示，拜登“尚未就對俄羅斯實施石油天然氣禁運做出決定”。

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法新社消息，白宮周一發布的一份聲明指出，美國總統拜登、法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨以及英國首相約翰遜在視頻會議上重申，承諾向烏克蘭繼續提供防衛、經濟及人道支援。白宮稱，在經濟制裁俄羅斯各國立場"空前一致"，“決心繼續施壓，使俄羅斯因入侵烏克蘭而持續付出高昂代價。

德國在視頻會談結束後發布的新聞稿中沒有談及制裁問題，強調“對烏克蘭進行人道主義援助的可能性”。

德國總理朔爾茨周一表示，從俄羅斯進口石化燃料對歐洲人的日常生活是“必不可少的”。

美國拜登面臨各方議員越來越大的壓力，要求切斷普京政權的這一重要的收入來源。由於擔心破壞與歐洲人的凝聚力，拜登至今沒有採取行動。

法新社報道，白宮發言人普薩基周一表示，拜登“現階段尚未就可能對俄羅斯天然氣和石油實施禁運做出決定”。她說，這個問題是在周一美國總統與德國、法國和英國領導人的會談中談到的，她並強調：“各國的能力各不相同"。

對俄羅斯天然氣非常依賴的德國尤其反對對俄羅斯天然氣實施任何禁運。

歐盟委員會計畫結束對俄羅斯天然氣依賴的途徑。彭博的報道指，不排除導致今年進口需求減少近80%。