聲援鐵鏈女  中國導演胡雪楊巴黎舉辦『SOS 』首映活動

鐵鏈女事件延燒國際

荒謬殘忍的年代，俄羅斯炮彈在烏克蘭肥沃的大地呼嘯，鐵鏈女在徐州無助地哭嚎，中國知名導演胡雪楊講述朝鮮脫北女逃到中國後被強迫賣淫、被迫出賣器官的跨國人口拐賣最新影片竟然是在巴黎拉丁區首映!

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這是一個不同尋常的舉動! 2022年3月7日，三八國際婦女節前夕! 胡雪楊最新影片：『SOS』(save our sisters)---拯救我們的姊妹，在巴黎拉丁區舉辦首映活動，該片第一製片人、作家嚴歌苓出席放映式並且發言，詩人楊練朗誦自己的新作。

導演開門見山，介紹了舉辦這場首映會的意圖：

“請各位來看我2021年12月25日才完成的最新影片『SOS』，既不是商業運作也不是藝術探討，……這是一個向世界緊急呼救SOS的公益行為。 ”

血色的投射海報上浮出被鐵鏈緊鎖頸喉的女子形象，一串令人驚心動魄的中法文字：“啟動全球緊急呼救SOS，緊急呼救中國及世界所有鐵鏈鎖喉的女人!”

『SOS 拯救我們的姊妹』劇照 © 劇組提供

中國徐州鐵鏈女事件還在延燒，無數烏克蘭人婦幼正在流離失所，影片講述的七十年前朝鮮戰爭遺留的跨國人口販賣的罪惡依然在今天的這個世界發酵、重演，一些小網紅“收容烏克蘭美女”的叫囂讓導演發現了一種卑鄙的“連構關係”：他們的意淫隱喻着可以把國內的拐賣婦女引申到國際，烏克蘭戰爭引發令人悲痛的難民潮，垂涎三尺的小網紅卻想的是巧取豪奪!

導演憤怒地發聲：“一條三八線、一面柏林牆、一道台灣海峽，他們是一個分界線也是一個爆發點。北朝鮮婦孺家眷搏命脫逃從未間斷；中國婦女鐵鏈鎖喉恐怖磨難至今不絕；今天，烏克蘭這個美麗國家美麗的女人們同樣經受着流離失所山河破碎蹂躪消亡之威嚇……”

胡雪楊提醒觀眾：我們呼救的不是一個個體，而是所有殘酷專制鐵蹄下的女人女兒母親及受難者……。”

影片一步步把觀者拉入罪惡深處：九零後年輕人小華子，爺爺在五零年代初的朝鮮戰爭中失蹤，為給爺爺正名回到老家，無意中遇到一位髮廊女陷情沼不能自拔，竟發現她是一位從北朝鮮政治集中營偷渡到中國的朝鮮女子……由此層層剝繭，揭發出一特大跨國人口買賣和人體器官走私的兇惡腐敗之案宗!

擔任第一執行製片人的嚴歌苓，和丈夫一起從柏林趕來出席首映活動。他們在之前發出的信中說：“我們是胡雪楊導演的製片人。胡先生對這位‘八孩母鐵鏈女’的處境以及中國沒有作出釋放她的努力並追究那些虐待她的人的責任感到憤怒……”他們邀請更多的人參與胡先生舉辦的活動---“以放映自己的電影作為一種抗議的方式。”

“鐵鏈女”事件曝光後，嚴歌吟為此而寫的『母親啊母親』廣泛傳閱。文中說：“我把黨來比母親，閉着眼睛頌揚了半個多世紀，一睜眼，已是二十一世紀第二個十年，竟看見一個被鐵鏈拴在破屋牆上的母親!”

從中國多處揭發出的類似鐵鏈女的拐賣人口事件顯示，“鐵鏈女“已成一種象徵，鐵鏈女遠遠不止存在於徐州豐縣一鄉一地，在江蘇，在中國其他地方，到處都有正在受難等待救援的鐵鏈女，

選在“三八國際婦女節”前夕在巴黎放映這部影片是不尋常的。胡雪楊導演很早就以『童年往事』『留守女士』『湮沒的青春』『冰與火』等影片揚名，他也執導過讓許多張愛玲迷喜歡的熱播電視劇『半生緣』，而作為“文革三部曲”之一的『上海1976』，講述文革末期一群中西混血兒在上海的生存狀態，更被視為是一部風格獨具的傑出影片，至今未能在中國上映。

1月19日航班熔斷前乘坐最後一趟班機從中國來到巴黎的胡雪楊導演，對記者講述他拍片的經歷和最新作品時話鋒一轉，直指徐州鐵鏈女事件，一個在“淫威蹂躪下生育了八個孩子卻沒有自由沒有名字……”但是這樣一個重案要案至今沒有給予司法立案，鐵鏈女“至今被監禁被精神病沒有人身自由不讓自己發聲不予驗明正身”。

在胡導演看來，對如此無底線的罪惡，沉默隱忍，就是幫兇從犯，“我們不能拯救我們的姊妹，不誓死捍衛中國人的基本生命底線 …….我們最終也將被蹂躪壓迫蠶食閹割致死!”

良心不能死去，人道不能滅絕，陽光下的罪惡不能視而不見……

電影本是創作，卻與殘酷現實高度契合，胡學楊導演以為：“這種創作與現實殘酷震撼的無心切合，是我們人類良知良心的天意共鳴! 在二十一世紀的今天，在我的祖國發生如此慘絕人寰的悲劇，作為一個中國公民我感到悲憤羞恥。”

他說，是時候了，撬開潘多拉之惡的匣子!