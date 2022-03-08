俄羅斯宣布新的暫時停火協議 撤離烏克蘭平民

俄羅斯/烏克蘭/停火/難民

俄羅斯軍隊周二宣布了一項新的暫時停火協議，從國際標準時間周三7點開始在烏克蘭撤離平民；烏克蘭總統府周二宣布，首批通過人道主義走廊從蘇梅市撤離的平民已“安全”抵達該國中部；聯合國稱，俄國入侵近2周逃離烏克蘭難民超過200萬人。

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法新社援引塔斯社報道，俄羅斯政府官員表示，俄羅斯宣布從莫斯科時間3月9日上午10點開始停火，並準備建立人道主義走廊。莫斯科方面已經將有關提案交給烏克蘭政府。第一個疏散平民的人道走廊周二上午設立，地點在東北部的蘇梅，周二白天有兩個車隊經由這個人道走廊離開。

烏克蘭首都基輔地區也繼續疏散平民。在其他城鎮，例如北部的布查或南部的馬里烏波爾，平民仍然被困。

烏克蘭總統府官員周二宣布，首批通過人道主義走廊從基輔東北350公里的蘇梅市撤離的平民已“安全”抵達該國中部。

第一批22輛大巴組成的車隊已經抵達基輔東南部的波爾塔瓦市”。1100 名外國學生將繼續乘坐火車疏散到利沃夫。

俄羅斯通訊社報導，俄羅斯國防部針對烏方指控表示，基輔當局只確認一條供平民撤離的路線，即由蘇梅（Sumy）經波塔瓦（Poltava）前往波蘭邊界的路線。俄方並表示，已有723人由這條路線撤離，包括576名印度人。

蘇梅地區首長齊維斯基（Dmytro Zhyvytsky）在電視上表示，當地持續進行撤離平民行動，暫時停火大致得以維持。

另據聯合國周二表示，俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵行動近兩周，已有超過200萬人逃亡出境。

聯合國難民署（UNHCR）高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）推文表示："逃出烏克蘭的難民今天突破200萬大關。"

根據聯合國難民署，從2月24日至今，已有201萬1312人從受戰火蹂躪的烏克蘭逃到鄰國。

波蘭邊境防衛隊周二表示，從烏克蘭逃往波蘭的難民累計約120萬人。周一共有14萬1500人從烏克蘭入境波蘭，周二截至當地時間上午7時，有3萬5300人從烏克蘭入境波蘭。

在此同時，數據顯示，匈牙利收容近19萬1350人，斯洛伐克則接納了14萬745人，俄羅斯則是有9萬9300人穿越烏克蘭邊境而來。

根據聯合國難民署6日收集的數據，摩爾多瓦和羅馬尼亞分別收容了8萬2000多名難民，且有超過21萬人在逃到鄰近國家後，已轉往其他歐洲國家。

格蘭迪6日表示，烏克蘭戰爭引發了歐洲自二戰以來人數增加速度最快的難民危機。

格蘭迪訪問摩爾多瓦、波蘭和羅馬尼亞後，周二稍早在奧斯陸舉行記者會說：難民逃亡不會停止。他表示，雖然世界其他地方也發生過這種情況，但是在歐洲，這是二戰以來第一次"。

波蘭邊境管理局統計，逃到波蘭的烏克蘭人已超過100萬人。波蘭政府提供烏克蘭難民生育津貼、免費醫療服務與大眾運輸等援助，但龐大難民潮嚴重影響波蘭的經濟與社會成本。