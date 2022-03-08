專家： 北京親俄不譴責莫斯科的政策促西方覺醒

烏克蘭危機/中國

自從俄羅斯入侵烏克蘭之後，北京方面一直不願表態譴責，有專家分析指出，北京的這一外交策略不知道能持續多久，但表露出的親俄姿態，估計會將加速西方與中國經濟的脫鉤，並使西方的民主陣營更加覺醒。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社綜合報道：上個月召開的第五十八屆慕尼黑國際安全會議視頻特別會議上（Munich Security Conference），中國外長王毅重申，中國尊重各國領土與主權完整的立場，其中“包括烏克蘭也不例外”。發言五天後，俄羅斯就出兵入侵烏克蘭。可至今為止，北京遲遲不就之前的立場發言表態反侵略，而是只在聯合國大會上稱支持俄烏磋商，甚至暗批北約東擴。

對此，美國智庫的中國問題專家布蘭契特（Jude Blanchette）日前就撰文指出，2月24日俄羅斯揮軍入侵以來，稱中國的外交策略“以上皆是”一點也不為過。他說，一方面中國並沒有直接表態反對普京發起的軍事行動，兩次棄權聯合國發起的譴責俄國表決，不願意稱俄羅斯是入侵烏克蘭，並呼籲北約要顧及俄國的合理安全關切，可同時又支持俄烏兩國展開對話。專家指出，不能肯定中國的這一立場還能維持多久，若戰火持續蔓延，人員傷亡比當前更嚴重，就算中國不願表態批評俄國，也會被視為力挺普京。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天就表態敦促中國譴責俄羅斯入侵烏克蘭，他呼籲說，結束這場可怕的烏克蘭戰爭，沒有哪個國家能比中國發揮更大的影響力，他還補充說，"歐洲目前的危機"使中國處於一個"選擇的時刻"。

另據紐約時報報導，中國官員已經改變期盼西方國家聽取俄羅斯安全要求的呼籲，轉而強調「各國的合理安全關切都應受重視」，雖然還是沒有使用“入侵”一詞，但是已承認“俄烏爆發軍事衝突」。

此外，中國不願加入西方制裁俄羅斯的行列，可由中國主導的亞投行4日宣布，暫停與俄羅斯和白俄羅斯有關的一切活動並進行審查。英國媒體認為，這可能是中俄關係受到衝擊。

不過基輔的專家認為，北京疏遠莫斯科的努力為時已晚。他說，中國只是觀望，誰是這場戰爭獲勝的一方並尋求與勝者改善關係，想保持某些程度的中立，但根本做不到。

美國之音也認為，中國展現的親俄立場，可能會導致西方加快與中國經濟脫鉤，使得中國失去在全球拓展商業的機會。美國智庫的中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）也表示，俄羅斯入侵烏克蘭將使民主國家再度意識到，威權主義政權的威脅，並加強和振興自由國際秩序。