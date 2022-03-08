澤連斯基向英國議會發表演說引用丘吉爾名言“我們將奮戰到底”

澤連斯基/英國/烏克蘭危機

烏克蘭總統澤連斯基周二向英國議會發表演說，澤連斯基引用英國前首相丘吉爾的名言：“我們將奮戰到底”，他請求西方加大對俄羅斯的制裁壓力，認清這個國家是一個恐怖主義國家。英國首相約翰遜稱，澤連斯基總統的演說“感動了議會每個人的心”。另外澤連斯基周二表示，準備就集體安全保障等議題與俄羅斯對話。

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法新社報道，作為首位在英國議會下院表演說的外國總統，澤連斯基身着軍綠色T恤衫，他的身旁是一面黃藍烏克蘭國旗，他說："自從俄羅斯入侵的第一天起，我們就沒有睡覺。我們都正在為我們的國家而戰，和我們的軍隊一起戰鬥”。澤連斯基在演說中引述英國二戰時期的首相丘吉爾的名言說："不管在海邊，在陸地上，在原野中，在大街上，甚至在群山之中。我們都要和敵人奮戰到底，決不投降"！

這是1940年6月，丘吉爾在下議院發表的講話，當時英國軍隊在面對德國納粹進攻被迫從法國撤軍。

澤連斯基說，"我們將永不放棄，我們不會失敗"，他向議員們講述俄軍入侵烏克蘭所發生的一切，他說：“我們將在海上、空中戰鬥到底。我們將為我們的領土而戰，不惜一切代價"。澤連斯基表示，據烏克蘭估計，自俄羅斯入侵開始以來，至少有50名兒童被殺，"做你們能做的，做你們該做的"。

英國下院座無虛席，議員們全神貫注，聆聽澤連斯基從基輔戰爭現場發來的演講，最後全場起立，報以熱烈掌聲。

澤連斯基在感謝西方國家對俄羅斯實施制裁的同時也指出，北約沒有批准他提出的在烏克蘭上空設立禁飛區的請求。澤連斯基說：“我請求加大對俄羅斯的制裁壓力，請你們認清這個國家是一個恐怖主義國家，也請讓我們的天空獲得安全。”

在澤連斯基結束演講後，英國首相約翰遜表示，“幾個世紀以來我們的民主議會上，從未有過這樣的演講”。他說，澤連斯基總統的演說“感動了眾議院每個人的心”，約翰遜並承諾，西方國家決心繼續向烏克蘭供應武器並制裁俄羅斯。

另外，澤連斯基稱，準備就集體安全保障等議題與俄羅斯對話。

澤連斯基周二表示，準備就集體安全保障、頓巴斯地區和克里米亞的未來等問題與俄羅斯對話。

澤連斯基接受美國傳媒訪問時表示，他已經多次談及北約，並公開向俄羅斯總統普京傳達信息，必須得到相關國家保證，確保烏克蘭國家安全。烏克蘭未來必須與包括俄羅斯在內的所有鄰國，以及美國、法國、德國等國家簽署集體安全協議。