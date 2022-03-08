烏克蘭戰爭：中國何處可安身？

俄羅斯入侵烏克蘭，戰爭爆發後，主張對烏克蘭不出一兵一卒的西方國家聯手對俄羅斯的大規模、大力度的經濟制裁，令中國對於俄羅斯經濟遭受到西方屠夫般手法的宰殺感到震驚。 夾在俄羅斯老大哥和經濟大象歐美聯盟之間，中國何處可安身立命？

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根據經濟學家米歇爾·桑蒂 (Michel Santi)指出，中國各級官員發誓不會讓這種被勒死的經濟屠殺發生在中國身上，這是法國論壇報所引述的。該報評論指出，連西方人自己都對於西方國家的無所不能再度重生而感到驚訝，他們現在也意識到——從所有方面來看——全球化是他們掌握的武器！ 這名宏觀經濟學家是研究各國中央銀行及金融市場的專家。

現在一些美國政客現在正在認真考慮“拔掉”中國的選項：亦即如果中國非堅持以一種被他們認為是傲慢和擴張的姿態行事，就要拔掉中國。

現在當其他鷹派——意識到西方並不那麼軟弱，也就不再膽怯，很快就團結起來——甚至會考慮到一個癱瘓中國的方式，也就是立即外交承認台灣，這點至少會令中國極其不安。

因此，中國正處於做出選擇的時刻，這選擇可能會對它產生嚴重後果、這個中國之前未能預見這場戰爭即將到來所導致的後果。 或者說因它不相信或未認真對待美國發送給它的關於俄羅斯入侵烏克蘭迫在眉睫威脅的秘密報告所導致的後果。

這個中國已經到了對美國產生了絕對不信任的地步，因此無法充分理解普京單方面宣戰的重大影響；因為中俄兩國的關係最近幾年來已經大幅度的更加靠攏。

我們也必須理解，普京之所以確定會懲罰性對烏克蘭發動攻擊，很可能也是因為習近平和普京之間的親密關係的變相助長。

最近，中俄兩國領導人曾多次宣布並重申兩國之間的夥伴關係，他們把這夥伴關係形容為“沒有止境、沒有禁區、沒有上限”！

中國將損失慘重： 雖然西方國家反應劇烈，而西方明顯地從這個空前未見過的堅定統一聯合戰線中獲得了新生和活力，而中國也反應同樣劇烈，但卻是一種《極度的沒有反應》，這姿態受到西方國家密切的關注和審視。

論壇報提問：中國會進一步陷入自給自足再度自我封鎖境地嗎？ 習近平非常贊同普京對西方文明的衰落的看法，那麼，他是否會一頭栽進努力追求穩定和新秩序 並計畫和他的俄羅斯同僚普京一起領導指揮這場世局的交響樂嗎？

現在我們必須做出選擇，儘管它存在——現在——普京最需要中國，它的迴旋餘地比以往任何時候都更窄，因為它會損失很多。

雖然西方制裁對普京造成的損失，其中只有十分之一會觸及到中國。但實際上，這卻會導致中國失去整個它從俄羅斯經濟中獲得的所有好處。

而事實是，中俄這兩個經濟體根本無法整合，因為中國不會從兩國的貿易中獲得任何真正的好處，因為俄羅斯經濟規模很小。

根據專門研究貿易模式和區域經濟活動領域的耶魯大學學者、美國經濟學家保羅克魯格曼分析指出，意大利經濟所代表的軸心國時期的德國經濟使他們在 1930 年代走到了一起。

而作為俄羅斯的第一個貿易夥伴，中國以其工業、出口、GDP 的重要性壓倒了後者。因此從經濟和金融的角度來看，中國真的沒有興趣為一個經濟和金融上微不足道的俄羅斯而疏遠龐然大象的歐美經濟體。

報道結論指出，一旦這場俄烏戰爭結束，面對中國，俄羅斯唯一的出路將是進行非常迅速的附庸化。