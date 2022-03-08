美國中央情報局長：俄羅斯在烏克蘭遭遇困境習近平很困惑

俄羅斯侵烏戰爭

2022年3月6日，在烏克蘭基輔的一個檢查站，烏克蘭領土防衛軍成員萊西亞-伊瓦申科和瓦列里-菲利莫諾夫舉行戰地婚禮。

美國中央情報局局長伯恩斯周二稱，中國國家主席習近平對俄羅斯入侵烏克蘭遭遇困境感到疑惑不安。

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伯恩斯對美國國會一個委員會表示，我認為習近平主席以及中國其他領導人對俄羅斯在烏克蘭遭遇的情況感到困惑。

“他們沒有預見到，俄羅斯軍隊將會在烏克蘭陷入如此重要的困境”。

與莫斯科保持良好關係的中國迄今為止一直不承認俄羅斯“入侵”了烏克蘭，僅僅局限於對這場衝突表示“遺憾”，甚至表示“理解”俄羅斯的“安全關切”。

中國外長王毅周一還稱，中俄兩國關係“堅如磐石”，但是，越來越多的跡象顯示，北京開始擔心靠近俄羅斯會對中國帶來難以預測的後果。

星期二，中情局長在美國國會聽證會上表示，中國擔心與普京政權的親密關係會對其“聲譽”產生衝擊，同時密切關注這可能會對中國自身經濟帶來的影響。

星期二，中國央視報道時稱，在與法國及德國領袖通話時，習近平再次重申中國反對國際制裁的立場，認為針對莫斯科的懲罰“損害各方”。

在美國國會，伯恩斯還判斷，中國對普京一下子把歐洲人和美國拉近“有點不爽”，“他們看重的是歐洲人與我們之間加深裂痕，結果適得其反，所以我認為這讓他們很不高興。”