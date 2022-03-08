馬克龍再次與澤連斯基通電話會談 討論"俄軍攻勢最新進展"

澤連斯基/馬克龍/烏克蘭危機

法國總統馬克龍周二再次與烏克蘭總統澤連斯基通電話會談，討論"俄羅斯軍隊軍事攻勢的最新進展"：馬克龍並與正在歐洲巡迴訪問的美國國務卿布林肯舉行會晤，討論烏克蘭危機及伊核問題。

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法國總統府愛麗舍宮宣布，馬克龍周二下午再次與澤連斯基電話交談，這次會談涉及到所有的人道援助，核電廠安全和安保建議以及最後在戈梅利進行的俄烏談判等各個層面。

法新社援引愛麗舍宮表示，馬克龍與澤連斯基保持定期的電話聯繫，在上周日，馬克龍與俄羅斯總統普京就俄軍佔領南部紮波羅熱核電廠後核安全議題交換看法，之後，馬克龍致電澤連斯基。

馬克龍隨即與目前正在歐洲巡迴訪問的美國國務卿布林肯舉行會晤，討論烏克蘭危機及伊核問題。

馬克龍與布林肯協調相關看法，馬克龍並向布林肯介紹了近日與俄羅斯總統普京多次通話的相關內容。

雙方並討論了伊朗核協議。據路透社報道，布林肯在與馬克龍會談後向媒體表示，美法兩國一致同意繼續密切協調，試圖推動就挽救伊核協議達成一致。

伊朗總統萊希周二再次發出警告稱，伊朗不會在其畫定的“紅線”上妥協。

伊朗代表團團長卡尼，周一返回德黑蘭進行磋商。據兩名伊朗官員說，預計他將於周三返回維也納。