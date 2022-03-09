中國：向烏克蘭提供500萬元人道援助物資 立場沒有變化

烏克蘭危機/中國

中國與俄羅斯總統普京的政權關係密切，自2月24日的干預行動以來，北京拒絕使用 "入侵 "一詞，並輕易地將衝突歸咎於西方和北約的 "擴張"。中國外交官周三（3月9號）說，向烏克蘭提供了500萬元（72萬歐元）的人道主義援助，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，沒有任何變化。

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中國外交發言人趙立建周三在例行招待會上表示，中國紅十字會已經發布消息。應烏克蘭方面請求，中國紅十字會將向烏克蘭紅十字會提供一批人道主義援助物資，包括食品、生活必需品等，價值500萬元人民幣。3月9日，首批物資已經從北京啟運，後續將通過適當方式儘快交付烏克蘭紅十字會。

法新社報道，周二在與法國領導人馬克龍和德國領導人肖爾茨的會晤中，中國國家主席習近平曾呼籲在烏克蘭實行 "最大限度的剋制"，並宣布發送人道主義援助。愛麗舍宮周二在三國領導人的視頻會議後發表的聲明中宣布："在回顧了主權和領土完整原則的重要性並對最新事態發展表示遺憾之後，習主席對法國和德國的停火行動以及確保民眾獲得聯合國協調的人道主義援助的必要性給予了支持。“

在周三的記者會上，當被記者問“昨天，習近平主席同法國、德國領導人視頻峰會上使用了“戰火”一詞來描述烏克蘭局勢。這是否意味着外交部改變了對現地局勢的評價？” 中國外交部發言人趙立堅回答說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，沒有任何變化。

聯合國 難民事務高級專員菲利波-格蘭迪周三表示，自入侵以來逃離烏克蘭的難民人數與日俱增，現在估計在 "210萬至220萬人之間"。