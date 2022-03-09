北京兩會傳出的聲音 殺富不能濟貧

中國兩會

烏克蘭戰事緊急，外界似乎對正在舉行的中國“兩會”興趣缺缺，都快要閉幕了，傳出一句大實話，參加兩會的一位政協委員說了一句“殺富不能濟貧”，只會“共同貧窮”。

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根據中新社報道，中國全國政協經濟委員會副主任劉世錦在兩會期間針對“共同富裕”表示，“殺富不一定就能濟貧”，最後只會導致“共同貧窮”。而“殺富”除了會打擊創業致富者的積極性，低收入者也富不起來。

據報道，劉世錦在中國全國“兩會”期間受訪時說，中國改革開放40多年內，一部分人先富起來，但在“富起來”的過程中也帶動了經濟成長。儘管在過程中收入差距擴大，但這種擴大在一定程度上“有利於生產力的提升，並做大蛋糕”。

“共同富裕”是中共領導人習近平鍾愛的毛澤東時代流行的口號，但也被人懷疑有點“殺富濟貧”、文革前盛行的絕對平均主義思想---“要窮一起窮，一碗水端平”。鄧小平八十年代推行經濟改革以來，鼓吹“讓一部分先富起來”，“共同富裕”重新提出，被指是對鄧小平提法的反動。

近幾年對民營企業，私營經濟的打壓，擠兌，以及近來在“反對資本壟斷”旗號下對諸如阿里巴巴等公司的調查、罰款等措施，除了當局擔心這類企業坐大失控，也被認為是一種“殺富濟貧”思想作怪。

劉世錦認為，要解決“共同富裕”的問題有兩點關鍵：一是要重視要素環節的重要性，尤其人力資本；二是提升中低收入族群的比重，實現中等收入族群倍增。至於如何實現？最重要的是幫助低收入階層，也就是目前還低於中等收入族群標準下的族群，提升自身人力資本，提升他們做大蛋糕的能力。同時還要強調“機會均等”，為他們做大蛋糕創造條件。做蛋糕的能力增加了，分蛋糕時自然也就分得多。

針對“共同富裕”中屬於社會慈善公益的“三次分配”，劉世錦說，“三次分配”要堅持自願原則，不能搞“殺富濟貧”。“殺富”既會打擊一部分通過自己創業致富人群的積極性，對於低收入階層，長期而言其實也富不起來，最後的結局只能是“共同貧窮”。