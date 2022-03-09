土耳其主持與俄烏外長"三方會談" 埃爾多安：希望會談為永久停火“打開大門”

土耳其/烏克蘭/俄羅斯/談判

土耳其周四將在安塔利亞主持召開與俄羅斯及烏克蘭外長三方會談。這將是俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄烏外長首次面對面會談。土耳其總統埃爾多安表示，希望周四的俄羅斯外長和烏克蘭外長會談為永久停火“打開大門”。

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法新社報道，土耳其外長恰武什奧盧宣布，他將於周四與俄羅斯外長拉夫羅夫以及烏克蘭外長庫列巴在土耳其南部的安塔利亞舉行三方會談。安塔利亞是深受俄羅斯遊客歡迎的海濱度假勝地。

自烏克蘭危機爆發以來一直努力進行外交斡旋的土耳其總統埃爾多安周三表示，"土耳其可以同時與烏克蘭和俄羅斯雙方進行對話”。埃爾多安表示，“我們正在努力防止危機演變成一場悲劇”。

埃爾多安在正義與發展黨議會小組會議上表示，希望周四在土耳其舉行的俄羅斯外長和烏克蘭外長會談為永久停火“打開大門”。

土耳其外長恰武什奧盧也表示，土耳其付出了巨大的努力來促成本次會談，他希望本次會談將會成為烏克蘭局勢走向和平和穩定的“轉折點”和“重要一步”，並稱土耳其將“繼續為持久和平而努力”。

據俄羅斯外交部消息，俄羅斯外長拉夫羅夫已於周三抵達土耳其。

法新社稱，俄羅斯與烏克蘭周三同意，在幾個人道主義走廊周圍停火12小時，以疏散平民。

烏克蘭外長庫列巴周三在Facebook上發出一段視頻，他保證將盡一切努力使“會談儘可能取得成果”，但他同時透露對會談“期望有限”。庫列巴說， “我沒有(對談判）寄予厚望，但我們將盡一切努力充分利用這次談判機會，”他表示，“一切都將取決於拉夫羅夫在這些會談之前收到的'指示'。”

庫列巴與拉夫羅夫周三分別抵達土耳其。

不過，據法新社稱，土耳其三方會談前，雙方氣氛緊張。烏克蘭外長最近在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，以二戰期間希特勒的部長來形容俄羅斯外長，稱他是“當代里賓特洛甫”。

作為北約北約成員國，土耳其是烏克蘭的盟友，俄烏開戰後，土耳其向烏克蘭提供作戰無人機；但土耳其同時也維繫與俄羅斯的關係，土耳其在旅遊業、小麥和能源供應上都嚴重依賴俄羅斯。

埃爾多安最後一次與普京通話時在上周日，他呼籲普京停火。

據俄羅斯外交發言人稱，安塔利亞會談前，俄羅斯周三發出報告稱，俄羅斯與烏克蘭在白俄羅斯邊境的會談取得“進展”。