澤連斯基呼籲西方儘快就波蘭提供戰機一事做出決定

烏克蘭/聯合國/澤連斯基/烏克蘭危機

烏克蘭一位高級政府官員周三表示，烏克蘭必須在未來7至10天內擋住俄羅斯的進攻，好讓莫斯科無法聲稱取得任何形式的勝利；與此同時，200多萬難民逃離戰火中的烏克蘭，聯合國稱過去24小時逃離烏克蘭難民逾14萬人。烏克蘭總統澤連斯基呼籲西方國家，儘快就波蘭提供烏克蘭戰機一事做出決定。

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路透社報道，烏克蘭內政部長顧問傑尼森科(Vadym Denysenko）表示，俄羅斯迫切希望至少取得"某種"勝利，他並稱，馬里烏波爾或首都基輔是最可能的目標。

傑尼森科在Facebook上寫道：“他們在被迫進入最後談判之前，至少需要取得一些勝利。”“因此，我們的任務是挺過未來7-10天。”

另據報道，烏克蘭總統澤連斯基周三呼籲西方國家，儘快就波蘭提供烏克蘭戰機一事做出決定。但俄羅斯當局警告，這將造成"潛在危險"。

澤連斯基在社交媒體Telegram發布音頻說："什麼時候會有決定？大家看，現在可是在打仗！我們再次請求各位儘快決定，把飛機送來吧。"

波蘭提議將一批蘇聯時期的米格-29戰鬥機，經由美軍在德國的拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）送往烏克蘭，同時由美方提供F-16戰鬥機給波蘭作為補償，但美方拒絕了這項提議。

澤連斯基說："我們在媒體上看到，美國和波蘭討論了此事，但我們感到，波蘭的提議不被接受。我們沒時間等候媒體報導以及種種信號傳出，這不是乒乓球，這攸關人命。"

俄羅斯克里姆林宮表示，波蘭透過美軍空軍基地提供米格-29給烏克蘭，可能導致"危險情況"出現，因俄軍正在烏克蘭持續向前推進。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說："這是非常有害且具有潛在危險性的情況。"

波蘭總理莫拉維茨奇周三訪問奧地利首都維也納時表示，任何提供戰機給烏克蘭的決定，都必須由北約全體會員國共同做出。拉維茨奇在波蘭電視台播出的記者會上說："我們並不同意自己提供戰機，因為這必須由北約全體決定。"

聯合國周三公布的數據顯示，過去24小時，逃離烏克蘭的難民超過14萬人。自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有215萬多人逃離當地。

聯合國難民署周三紀錄的難民人數為215萬5271人，比周二的人數多了14萬3959人。

聯合國難民署高級專員格蘭迪表示："在單調的統計數據背後是200萬個分離、煎熬和損失的故事。" 格蘭迪說，許多家庭被這場"殘酷的戰爭"無意義地拆散，陷入"絕望和無法想像的苦難中"。

有關當局和聯合國預期，隨着俄羅斯軍隊深入烏克蘭，特別是在逼近首都基輔時，逃離烏克蘭的人數將更多。

俄羅斯進攻前，烏克蘭中央政府掌控地區的人口超過3700萬人。

根據聯合國難民署數據顯示，從烏克蘭逃往波蘭的難民累計約129萬4903人，占逃離烏克蘭的難民50%以上。約23萬5745人逃到鄰近國家後，轉往其他歐洲國家。