美國國防部指波蘭關於移交其全部米格-29 戰機的提議不可行

俄羅斯侵烏戰爭

美國國防部似乎拒絕了波蘭有關移交其所有米格-29戰鬥機於德國拉姆施泰因空軍基地的建議。

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美國尋求加速向烏克蘭運送武器，但是，五角大樓發言人約翰.科比在一則聲明中說，這些飛機從美國和北約在德國的基地起飛，飛入有衝突地區領空的前景，會引發所有北約國家的嚴重關切。

聲明表示，我們將繼續與波蘭和其他北約盟友就這一問題以及相關的後勤問題商榷，但我們不認為華沙的建議是站得住腳的。

波蘭3月8日晚宣布，同意“立即和免費”將其所有的米格-29戰鬥機移交給美軍位於德國的拉姆施泰空軍基地交由美國處理。使得美國可以再將這些前蘇聯時期的戰鬥機轉交給烏克蘭軍隊。華沙當局並且敦促其他擁有這型戰機的北大西洋公約組織會員國跟進。

烏克蘭總統澤倫斯基2月5日和美國兩黨國會議員視訊通話，聯邦參院多數民主黨領袖舒默在通話後表示，澤倫斯基呼籲“東歐國家提供俄制戰機”，說這類飛機是烏克蘭人受訓時慣用的飛機。

美國國務卿布林肯6日訪問摩爾多瓦時表示，如果波蘭決定提供戰機給烏克蘭，美國考慮也提供戰機給波蘭。

根據國際戰略研究所，目前僅有少數前華沙公約組織成員國擁有米格-29戰機。波蘭有28架，斯洛伐克有14架，保加利亞則有11架。