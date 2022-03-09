莫斯科緣何否認侵烏戰爭初衷

俄羅斯侵烏戰爭

俄羅斯外長拉夫羅夫周四與烏克蘭外長庫列巴在土耳其安塔利亞談判，這是俄羅斯侵烏以來，速戰速決戰略落空以後，雙方最高級別的接觸。烏克蘭地面形勢不容樂觀，至少值得注意的是出現了幾點新動向。

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令人多少意想不到的是，俄羅斯外交發言人瑪麗亞·紮哈羅娃突然改口，俄羅斯不尋求“推翻烏克蘭政府”，這與兩周前莫斯科的表述完全不同。兩周前，俄方對烏克蘭發動攻擊的目的就是推翻澤連斯基政府，所謂“去納粹化”，這一點普京表述得很清楚。克里姆林宮派遣拉夫羅夫與烏克蘭外長直接談判，而且不是在白俄羅斯談判，似乎也是不尋求“推翻烏克蘭政府”的體現？

從烏克蘭方面，也出現了新的跡象，烏克蘭總統澤連斯基在接受美國電視ABC 採訪時表示，烏克蘭不再強調非要加入北約不可。眾所周知，烏克蘭申請加入北約，北約東擴，這是普京以“安全”為由入侵烏克蘭的主要借口。

澤連斯基在同一次訪談時，還表示願意討論烏東兩處分裂地區的地位問題，烏東分裂地區是普京2014年並吞烏克蘭克里米亞後直接策畫的分裂，1月21日，北京冬奧會閉幕次日，普京宣布俄羅斯承認烏東兩區“獨立”，一舉拉開侵烏戰爭序幕。

澤連斯基緩和語氣或許為這場談判釋放出某種信息，參與談判、扮演斡旋角色的土耳其外長恰武什奧盧就表示，土國將不遺餘力，“使得這場談判有成效。”不過，土耳其方面並不存在幻想，這位外長同時謹慎地表示，對談判“期待有限”。

大約不能過度解讀澤連斯基與ABC的談話，他的談話有兩層意思，不再強調加入北約，指的是現實境況，北約一直未對烏克蘭加入北約開出時間表，俄羅斯拿北約東擴，指責烏克蘭申請加盟只是為其侵略尋找借口，澤連斯基此番表態，一則有批評北約的意思，一則也讓俄羅斯從此失去了一個莫名的借口。

關於對烏東分離分子掌控兩地區，澤連斯基說，“我們可以進行討論，針對這些地區找出折衷方案。”澤連斯基並沒有表明能妥協到什麼地步，值得注意的是，他同時說出了一個讓俄羅斯無法接受的條件，他不會承認東部自稱獨立的"人民共和國"以及俄羅斯對克里米亞的統治。

普京發動烏克蘭戰爭，要讓克里米亞永久屬於俄羅斯是一個很重要的考量，他曾對俄羅斯媒體表示，烏克蘭如果加入北約，有一天就有可能藉著北約的力量重新奪回克里米亞。澤連斯基明說不會放棄克里米亞，表明他的立場十分強硬，而且直戳俄羅斯總統普京的痛處。從這個意義上來說，澤連斯基一點都沒有示弱。

俄羅斯“不尋求推翻烏克蘭政府”是否是緩兵之計？還有待觀察，大約最終一切取決於戰場態勢。多數觀察這場侵略戰爭的人都看到，俄羅斯侵烏戰爭已歷經半月，普京速戰速決的戰略已化為幻影，後勤匱乏，情報落後，加之俄方沒有預見烏克蘭會頑強抵抗，總統澤連斯基不但沒有離開，而且日日夜夜堅守國土，成為一個真正的民族英雄。與此同時，俄羅斯招來歐美步步升級的制裁，正在一步步陷入經濟困境。如果這場戰爭繼續拖下去，俄羅斯有可能陷入泥潭。

以上只是些跡象，並不能預示俄烏土耳其談判會出現轉機，而且，從俄羅斯軍隊近日加緊向基輔推進來看，土耳其談判或者是普京盤算的“城下之盟”？

法新社前線記者報道，星期三，從烏克蘭傳出的消息顯示，俄羅斯軍隊距離基輔更近了。俄軍近日尤以在基輔以北方向和東北面方向進展快速。

僅僅五日前，前線還在基輔東北一百多公里，星期三，俄羅斯坦克隊伍已進至距離Brovary只有十幾公里。烏克蘭軍人告訴法新社，距離此地30公里的Rusaniv ，周三也發生了戰鬥。

面對俄軍不斷挺進基輔態勢以及俄軍對烏克蘭多處地區強化轟炸，烏克蘭總統澤連斯基呼籲西方儘快提供蘇制戰機，波蘭希望先將其擁有的米格-29移交美軍德國基地，然後再設法轉交烏克蘭，但華盛頓認為此舉最終牽涉穿越戰區，“風險極高”，周三，華盛頓徹底放棄了向烏克蘭運送戰機的設想。

總之，烏克蘭地面形勢十分嚴峻。