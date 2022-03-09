韓國大選：國民力量總統候選人尹錫悅當選新任總統

韓國/總統選舉

韓國第20屆總統大選結果揭曉：最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅勝出選舉，當選為韓國第20屆總統。他表示選舉結果是"韓國民眾的勝利"；執政黨總統候選人李在明承認敗選。

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法新社援引韓聯社報道，在已點算的百分之98%的選票中，最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以48.59%得票率當選韓國第20屆總統，他的競選對手，執政黨總統候選人李在明得票率47.79%。兩人得票率差距僅為0.8個百分點，大約26萬票。

尹錫悅形容選舉結果是"韓國民眾的勝利"，他在國會圖書館向國民力量黨務人員及議員致謝。尹錫悅表示，"這次競選異常激烈，從中學到成為國家領導人需要哪些資質，要怎樣傾聽國民的心聲"。尹錫悅表示，"將以當選人身份準備組閣，在以總統身份正式履職的過程中，會尊重憲法精神、尊重國會，與在野黨協商治國，好好為國民服務"。

尹錫悅向李在明等競選對手錶示謝意，認為競爭告一段落，今後所有人要為國民和國家齊心協力、團結如一。

執政共同民主黨總統候選人李在明在中央黨部召開記者會承認落敗，他並祝賀主要對手尹錫悅，誠懇囑付尹錫悅"終結分裂與矛盾，開創團結和解的時代"。李在明承認是自己的不足導致落敗，辜負民眾期望。李在明向其支持者表示，"我已儘力，但我沒能達到預期目標"。

此次韓國總統大選，在野黨國民力量候選人尹錫悅與執政黨共同民主黨候選人李在明從民調支持率到出口民調得票率差距都極小，開始開票後差距也幾乎都縮小在一個百分點以內。